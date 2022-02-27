كاميرات مراقبة تلتقط لحظة سقوط صاروخ على مبنى بين الطابقين 18 و21 في كييف

أصيب مبنى سكني كبير في كييف بصاروخ، حسبما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، من دون تقديم معلومات عن أي خسائر بشرية في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية".

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق، اليوم السبت، ولم يسفر عن سقوط قتلى.

وأفادت مصادر محلية إن صاروخين أصابا المناطق الواقعة جنوب غربي وسط مدينة كييف اليوم السبت، وأن أحدهما سقط في منطقة قريبة من مطار جولياني.

بدوره، قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، إن الاشتباكات مستمرة في مدن عدة مثل هيرسون، وأوديسا، وماريوبول.

المصدر:يونيوز