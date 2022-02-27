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زيلنسيكي يوافق على اقتراح بوتين للمفاوضات وإحلال السلام

وافق الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي على اقتراح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام،
رمز الخبر: ۶۳۵۷۹
تأريخ النشر: 26 February 2022

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف على "فيس بوك": "لقد وافقنا على اقتراح رئيس روسيا، وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفاوضات".

ووفقا له، فإنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة "الحياة الطبيعية"، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى.

وعلى صعيد المفاوضات، قال إيليا كيفا النائب عن حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، "يجب علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضى ذى خبرات ومعارف ووزن في المجتمع كى يجلس إلى الطاولة ويبحث عن حلول وسط، لأن الحرب لا جدوى منها وقد تم خسرانها، والدبابات الروسية قد دخلت كييف، ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا".

المصدر:يونيوز

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