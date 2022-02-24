انطلاق مهرجان العسل الثالث بدمشق بمشاركة 45 نحالاً من كبار المنتجين

انطلقت فعاليات مهرجان العسل السوري الثالث بمدينة تشرين الرياضية بدمشق، وذلك على هامش الملتقى العربي الثاني الذي أقامه اتحاد النحالين العرب فرع سورية، لتطوير قطاع النحل بمشاركة 5 دول عربية ونحالين من إيطاليا.

واكد وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا على أهمية هذا المهرجان الذي يقام كل عام، لافتاً إلى أن ما يميزه اليوم هو وجود اتحاد النحالين العرب الذي يعمل بالتشاركية مع وزارة الزراعة لدعم هذا المهرجان وتطوير مهنة تربية النحل والاستفادة من الخبرات والكوادر الموجودة في الوطن العربي ويساهم في تبادل المعلومات والأبحاث والتجارب.

ولفت الوزير قطنا إلى أن هذا المهرجان يشكل فرصة تسويقية للمنتجات وخاصة أن لكل دولة عربية منتجات خاصة بها يمكن أن تكون مرغوبة لدى المستهلكين في دول أخرى.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يتجه المربين للترويج لمنتجاتهم واعتماد نماذج جديدة تجذب المستهلكين وخاصة مع وجود العسل السوري المتميز ومنتجات أخرى تساهم في زيادة الاستهلاك.

وبين رئيس اتحاد النحالين العرب فتحي البحيري أن الاتحاد يسعى لتطوير قطاع تربية النحل في الوطن العربي، وقال "بدأنا بمهرجانات تسوق العسل منذ ثلاث سنوات في سورية والهدف هو ربط المنتج بالمستهلك والترويج للمنتجات مباشرة بما يساعد المنتجين على الاستمرار في عملية التريبة وتطويرها".

يشارك في الملتقى والمهرجان حوالي 45 نحالاً ومنتجاً من أهم منتجي العسل الطبيعي في سوريا، ويتضمن ندوات وحوارات علمية وفنية بمشاركة خبراء ونحالين من عدة دول عربية إضافة إلى فعاليات ومسابقات تشجيعية.

المصدر:يونيوز