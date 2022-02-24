النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

الزاملي: الدولة لم تستفد من ارتفاع سعر الصرف

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 نائب وقّع على استضافة وزير المالية، فيما أشار الى أن ارتفاع سعر الصرف لم تستفد منه الدولة.
رمز الخبر: ۶۳۴۸۷
تأريخ النشر: 24 February 2022

موقف الزاملي، جاء في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب زيارته لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالحجنانة بالنجف ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ونائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي.

وقال إن "وزير المالية علي علاوي تنصل عن المسؤولية القانونية والشرعية، وتحجج بحجج واهية لعدم حضوره الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "السؤال المقرر توجيهه لوزير المالية، عن أسباب سعر الصرف مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع وتضرر شريحة كبيرة من الفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود" .

وشدد الزاملي، على "وزارة المالية إيجاد الحلول والمعالجات للبطاقة التموينية وزيادة المفردات بها ورواتب الرعاية الاجتماعية وشمول اكثر للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أضافة إلى ضرورة دعم وزارة الصحة لتوفير العلاجات للمرضى"، مشيرا إلى أن "السياسة المالية الخاطئة للوزير الحالي، اثقلت العراق بالديون حيث تضاعفت خلال 2020 وبلغت 40 ترليون دينار، وأقترض العراق قرابة 27 ترليون دينار في نفس العام، حيث ارتفع الدين بنسبة 67% خلال عام واحد".

وأوضح، أن "تغيير سعر الصرف من شأن البنك المركزي، وتغييره من قبل وزير المالية تدخل في السياسة النقدية"، لافتا الى أن "هناك فساداً كبيراً في دوائر الضريبة وجمارك ودوائر الوزارة الأخرى، وكان يفترض ان يستوفى الأموال من هذه لتعظيم الإيرادات".

ولفت إلى أن "الدولة لم تستفد من تلك الإيرادات بل ذهبت لجيوب المفسدين، وتم الاستحواذ من بعض المصارف على نسبة عالية من مزاد العملة، لذلك يجب الاستفسار عن مسألة الفواتير المزورة وتهريب العملة وكل ما يخص السياسة النقدية"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة برئاستنا وعدد من أعضاء مجلس النواب وهم مختصون في تقصي الحقائق والتدقيق بكل ما ذكر".

وتابع أنه "بحسب المادة 61 من الدستور والمادة 27 عاشراً والمادة 30 اولاً من قانون مجلس النواب والمادة 30 ، يجب المضي في الإصلاح لمكافحة الفساد".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انطلاق مهرجان العسل الثالث بدمشق بمشاركة 45 نحالاً من كبار المنتجين
ثلاثة شهداء في عداون اسرائيلي على محيط دمشق
اكتشاف وترتيب مئات المخطوطات المتعلقة بتاريخ وتراث البلاد
واشنطن: الدبلوماسية مع روسيا لن تنجح إلا إذا غيرت موسكو تصرفاتها
القوات الامنية تكثف جهودها لتأمين زوار الامام الكاظم (ع)
سائقو الشاحنات ينظمون احتجاجات في كاليفورنيا ضد قيود كورونا
الرئيس الجزائري يجري مباحثات في الكويت مع أمير الدولة وولي العهد
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
تدشين حملة النزول الميداني لدعم حملة "إعصار اليمن"
العراق..ابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز
أصحاب المواكب يؤكدون افتخارهم بخدمة زوار الإمام الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده
الكاظمية تتشح بالسواد إحياءً لذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (ع)
بنك الجزائر الخارجي يطلق خدمات الصيرفة الإسلامية في وهران
أردوغان يبحث هاتفيا مع علييف قضايا إقليمية لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
#الكيان_المؤقت
انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
مشروعنا الحقيقي هو العدالة والسلام و"اسرائيل" كيان مؤقت سيزول
وثائق التدخل الأمريكي في لبنان (2): جعجع في السفارة الأمريكية
غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا فورًا: العالم يواجه أكبر أزمة سلام وأمن عالمية
اليونيسف: شركات حليب الأطفال تبث رسائل مضللة وغير مثبتة تؤثر على قرار الرضاعة الطبيعية
عدوان اسرائيلي على القنيطرة والأضرار مادية
ما هي أبرز الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
وزارة الصحة: تسجيل227 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص
الرئيس فوك يستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ
مديرية إعلام المخدرات تعلن أن أكثر من 60 متهماً بالمخدرات يقبض عليهم يومياً
بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها.. وأمننا غير قابل للتفاوض.. ومستعدون للحوار
وفاة شخص وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت مناطق شرق البلاد
الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل يبحثان سير عمل القضاء
مندوب روسيا: حرب أمريكا على العراق في 2003 قتلت آلاف الآمنين ولم يستلم ذويهم أي تعويضات