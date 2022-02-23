زيلينسكي: القرارات الروسية الأخيرة بخصوص الاعتراف بالمناطق الانفصالية اعتداء على كييف

وأضاف زيلينسكي: "روسيا انتهكت سيادتنا، ومستقبل الأمن الأوروبي يحدد الآن في أوكرانيا".

وأشار زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الليتواني والبولندي، اليوم الأربعاء في كييف، إلى أنّ القرارات الروسية الأخيرة بخصوص الاعتراف بالمناطق الانفصالية هي اعتداء على أوكرانيا، معتبرًا أنّ القرارات الروسية من طرف واحد خروجا أحادي الجانب من اتفاقيات مينسك.

وتابع الرئيس الأوكراني: "يجب السماح لمنظمة الأمن والتعاون بالعمل من أجل تجنب التصعيد"، مشيرًا إل أنه على روسيا أن تكون من الدول الضامنة للأمن الأوكراني.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنّ خطوات بلاده المقبلة مرتبطة بالتحركات الروسية.

المصدر:يونيوز