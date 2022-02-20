زيلينسكي يعرض من ميونخ لقاء بوتين ويطالب بجدول زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي".

وطالب الرئيس الأوكراني بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا.

وأضاف، "ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة" عبر "تقديم جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف".

وشدد على أن أوكرانيا "درع أوروبا في وجه الجيش الروسي وبالتالي تستحق دعما دوليا أكبر".

وأكد "على مدى ثماني سنوات، كانت أوكرانيا درعا. على مدى ثماني سنوات، كانت أوكرانيا تصدّ جيشا يعد بين الأكبر في العالم".

كما دعا زيلينسكي القوى الغربية للتخلّي عن سياسة "مهادنة" موسكو، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال غزو روسيا لبلاده.

وقال "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحقّ في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".

المصدر:يونيوز