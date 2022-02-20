موسكو تطلق صواريخ باليستية وكروز في مناورات "الردع الاستراتيجي" بإشراف الرئيس بوتين

وقال الكرملين إن التدريبات العسكرية الاستراتيجية الروسية التي أجريت السبت، تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، وسط الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا، تضمنت إطلاق "صواريخ باليستية وصواريخ كروز".

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان، أنه "تم تحقيق الأهداف التي خطط لها خلال تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، وكل الصواريخ أصابت الأهداف المحددة".

هذا وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، إن التدريبات التي أطلق عليها اسم "الردع الاستراتيجي" بدأت، وبوتين يتابعها مع نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشينكو.

يشار إلى أن روسيا لديها ثاني أكبر ترسانة نووية بعد الولايات المتحدة، وتجري اختبارت صواريخ عدة مرات سنوياً، إلا أنها تأتي هذه المرة خلال مواجهة شديدة التوتر مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتحذر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة، من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، غير أن موسكو تنفي ذلك.

المصدر:يونيوز