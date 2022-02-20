مكالمة هاتفية مرتقبة بين الرئيسين بوتين وماكرون غدًا والأخير يدعو لوقف العمليات شرق أوكرانيا

أعلنت ​الرئاستان الروسية​ والفرنسية أن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والفرنسي ايمانويل ماكرون سيجريان مكالمة هاتفية يوم غد الأحد لبحث الازمة مع اوكرانيا في ظل التوتر المتصاعد عند الحدود.

أعلنت ​الرئاسة الروسية​ "​الكرملين​"، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيجري مكالمة هاتفية، مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ يوم غد الأحد في ظل تصاعد التوتر حول أوكرانيا، مشيرةً الى أن "المكالمة مدرجة على جدول الرئيس الروسي".

وكان قصر الإليزيه قد اعلن مساء امس الجمعة، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدث هاتفياً الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والسبت مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "وقف العمليات العسكرية" التي "تضاعفت" حسب قوله في شرق أوكرانيا.

وفي تصريحات امام الصحفيين إثر قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في بروكسل امس الجمعة، أضاف ماكرون أن "الوضع يثير قلقا بالغا"، و"يبدو أنه أسفر عن العديد من الضحايا في الساعات الأخيرة".

تصريحات ماكرون تأتي في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز