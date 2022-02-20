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المحكمة العليا الأمريكية ستنظر في إجراء مثير للجدل اتخذته إدارة ترامب يتعلق بالهجرة

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستنظر في طلب إدارة الرئيس، جو بايدن، إنهاء خطوة مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة اتخذتها الإدارة السابقة لإعادة طالبي اللجوء للمكسيك، لحين درس طلباتهم.
رمز الخبر: ۶۳۳۳۵
تأريخ النشر: 19 February 2022

ويأتي ذلك بعد أن لجأت إدارة بايدن في كانون الأول/ديسمبر إلى المحكمة العليا وطلبت النظر بقرار لمحكمة الاستئناف يأمر بمواصلة العمل بالبرنامج المسمى "البقاء في المكسيك" الذي نفذته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2019، إذ أن بايدن ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، باشر العمل على تعديل هذا البرنامج المثير للجدل، حيث أنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذه القضية في أبريل، ويتوقع صدور قرار بهذا الشأن في الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج لا ينطبق على المكسيكيين، فيما يجبر طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، على البقاء هناك إلى حين معالجة طلباتهم.

وقد تعرض البرنامج لانتقادات واسعة من جمعيات حقوقية، حيث أنه بين كانون الثاني/يناير 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020، أعيد ما لا يقل عن 70 ألف طالب لجوء، معظمهم من أميركا الوسطى، إلى المكسيك بموجب البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية فاقمتها جائحة كورونا، وفقا لمنظمة "مجلس الهجرة الأميركي".

المصدر:يونيوز

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