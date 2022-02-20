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وزير الخارجية اليمني يحذّر من استمرار محاولات تهويد القدس

أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف، أنه بالرغم من العدوان الأمريكي- السعودي -الإماراتي، والحصار الذي أوجد أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث، إلا أن القيادة والشعب اليمني يتابع باهتمام تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
رمز الخبر: ۶۳۳۱۹
تأريخ النشر: 19 February 2022

وحذّر شرف، من استمرار محاولات الكيان الصهيوني تغيير الهوية الديمغرافية للقدس من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال من استخدام للقوة في حي الشيخ جراح، واستهداف للمواطنين الفلسطينيين، بقصد تهجيرهم من منازلهم، ومن ثم تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التجاوزات اللا إنسانية.. محذرا من تبعات استمرار تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ودعا وزير الخارجية اليمني مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين.

المصدر:قناة العالم 

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