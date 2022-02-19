النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 كانون الأول/ديسمير 2022. جاء ذلك بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر اليوم الجمعة.
رمز الخبر: ۶۳۲۸۸
تأريخ النشر: 19 February 2022

وكان سعيد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة، مدة 6 أشهر، بداية من 26 كانون الأول/ديسمبر 2020 حتى 23 حزيران/يونيو 2021. وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، مدد الرئيس الطوارئ لشهر واحد حتى 23 تموز/يوليو من العام نفسه.

وفي 24 تموز/يوليو مدد سعيد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 كانون الثاني/يناير، قبل أن يقرر تمديدها إلى نهاية 2022. وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في أيار/مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها. وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
احتفال حاشد في عيد مولد الامام علي عليه السلام في اسطنبول
من هو "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين؟
خشية في تونس من حل الرئيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين والحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء
آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية
وزير الداخلية يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت
المقاومة الإسلامية تطلق طائرة مسيرة استطلعت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
لا انفراجة في أزمة التوافق على مرشح منصب رئيس الجمهورية
تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
مشاريع حكومية لدعم المناطق المتضررة بسبب قلة المتساقطات والجفاف
احتفال في كشمير في ذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انطلاق حملة استرداد الأموال المهربة بقرار حكومي
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة
السلطات الكندية تعلن بدء اعتقال محتجي الشاحنات الذين يحاصرون العاصمة
العمليات المشتركة: الجهد الاستخباري يواصل الإطاحة بقيادات الإرهاب
يا جُهّال العرب.. اتَّحِدوا
الوكالات الحصرية في لبنان
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
عضو السيادي ياسر العطا يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا