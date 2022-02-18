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مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
احتضنت مدينة غمراسن سهرةً من سهرات ليالي المهرجان الدولي للقصور الصحراوية في بادرة ترويجية للمهرجان الدولي في دورته الـ 41.
رمز الخبر:
۶۳۲۲۱
تأريخ النشر:
18 February 2022
وياتي هذا المهرجان، استعدادا للنسخة 41 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية.
المصدر:يونيوز
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مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
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