نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن محاولات جعل روسيا طرفا في النزاع في أوكرانيا ليس لها أي مبرر.

وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، اليوم الخميس،: "لقد اتخذ الجانب الأوكراني مسارا نحو الرفض الكامل للتفاعل المباشر مع دونباس في إطار آلية التنسيق، حيث قدم خيارات مختلفة لا تسمح برد فعال على حالات انتهاكات وقف إطلاق النار، محاولات إلقاء المسؤولية على روسيا، لجعلها طرفًا في النزاع، ليس لها أي مبرر".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي إن السيناريوهات التي تحدث عنها بلينكن بشأن غزو روسي "خطيرة وتدعو للأسف"، مؤكدا أن بعض القوات الروسية بدأت العودة من المناطق الحدودية إلى قواعدها.

وأضاف "نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية"، معتبرا أنه لا يمكن اتهام موسكو بعرقلة اتفاقية مينسك.

المصدر:يونيوز