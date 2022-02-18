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بوتين: يجب اتخاذ أشد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية والعصابات الإجرامية والمخالفين للقانون

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب اتخاذ أشد الإجراءات صرامة ضد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات الإجرامية والأفراد المخالفين للقانون.
رمز الخبر: ۶۳۱۷۰
تأريخ النشر: 17 February 2022

ووفقًا له، فإن الجميع في روسيا مرحب بهم ممن يأتون إلى هنا للعيش والدراسة والعمل، مع مراعاة قوانين البلاد واحترام الثقافة والتقاليد.

وقال في كلمته بالاجتماع الموسع السنوي لمجمع وزارة الشؤون الداخلية لروسيا: "هؤلاء المواطنون الأجانب، وخاصة مواطنونا القادمون من الخارج، يجب أن يكونوا قادرين بحرية ودون تأخير بيروقراطي على إصدار جميع الوثائق اللازمة".

وأضاف: "ولكن، ينبغي وضع أكثر التدابير صرامة ضد الهجرة غير الشرعية وأنشطة الجماعات الإجرامية التي تبني أعمالها على الهجرة غير الشرعية. وأي مظاهر للتطرف وانتهاكات القانون والنظام وأنشطة العمل غير القانونية (ينبغي) أن تكون سببا لسرعة اعتماد وتنفيذ قرارات طرد هؤلاء الأشخاص من روسيا وفرض حظر على دخول بلادنا فى المستقبل".

وطلب الرئيس الروسي أن تؤخذ هذه المتطلبات في الاعتبار "عند وضع تدابير تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، عند منح الحق في الإقامة الدائمة أو المؤقتة والعمل في روسيا، والمشاركة في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي".

وأشار بوتين إلى أنه في 10 شباط/فبراير، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات تابعة لمجلس الأمن في روسيا لتحسين سياسة الهجرة الحكومية.

واردف الرئيس الروسي: "آمل أن يعزز عملها الأمن القومي في مجال الهجرة، وأن يساعد في تنظيم هذه العمليات حتى لا تخلق مخاطر وتهديدات، وأن تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولتنا".

المصدر:يونيوز

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