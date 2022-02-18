وزيرا الخارجية الروسي والايطالي يناقشان العلاقات الثنائية والازمة الاوكرانية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو، جلسة مباحثات ثنائية تطرقا فيها للعديد من الملفات.

واستعرض لافروف ودي مايو، العلاقات الثنائية بين روسيا وايطاليا، وسبل تطويرها وتعزيزها بكافة المجالات.

كما بحث وزيرا الخارجية ابرز المستجدات الدولية، خاصة الازمة الاوكرانية، والانباء الغربية عن قرب حدوث اجتياح روسي لاوكرانيا.

وتطرق الجانبان خلال مباحثاتهما، قبيل عقد مؤتمر صحفي مشترك، الى علاقة روسيا بحلف شمال الاطلسي الناتو، والتوترات الامنية والسياسية والعسكرية في الحلف.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز