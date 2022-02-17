مترجم: ثمن التقشف - ماذا تكشف أزمة أوكرانيا عن الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد أميركا

لكن في الشرق الأوسط، تمكنت الإدارة من إيقاظ وقح. فحلفاؤها وشركاؤها متعاطفون مع أوكرانيا وملزمون للولايات المتحدة ولكنهم غير راغبين في إتخاذ موقف ضد موسكو. وهذا يعكس كم تغير في الشرق الأوسط بسبب القرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما، وتبناه الرئيس دونالد ترامب، ونفذه الآن جو بايدن، بوضع الشرق الأوسط في مرتبة أدنى على قائمة أولويات السياسة الخارجية في واشنطن. فقد خفضت الولايات المتحدة توقعات شركائها في الشرق الأوسط بشأن راعيهم؛ والآن سيكون على واشنطن أن تتكيف مع العواقب.

حتى بينيت؟

لمعرفة مدى التغيير، لا تنظر إلى أبعد من أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط: إسرائيل. وفى منتصف يناير عقدت الولايات المتحدة واسرائيل جولة من المشاورات الاستراتيجية. كان التركيز مفهوما على طموحات إيران النووية، حيث تحاول واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بشراسة إنقاذ اتفاق 2015 مع الجمهورية الإسلامية الذي ألغاه ترامب. ومع ذلك، ففي الوقت الذي تمارس فيه إدارة بايدن ضغوطا قضائية كاملة لمعارضة تكتيكات الضغط التي تمارسها موسكو ضد كييف، لم يشر أي من المشاركين في الجلسة إلى أوكرانيا. والواقع أن إسرائيل، منذ بدأ حشد القوات الروسية في الخريف الماضي، التزمت الصمت المرير، باستثناء عرض رئيس الوزراء نفتالي بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا وهي الفكرة التي رفضتها موسكو بكل حزم.

في الآونة الأخيرة، اختلف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد صراحة مع تقييم إدارة بايدن بأن الغزو الروسي بات وشيكا. وقد ناقش بايدن وبينيت أوكرانيا، من بين قضايا أخرى، في مكالمة هاتفية في أوائل فبراير/شباط. تضمنت القراءة التي نشرها البيت الأبيض تأكيدا قويا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، لكن دون ذكر أمن أوكرانيا.

تحافظ إسرائيل على علاقات وثيقة مع أوكرانيا، وخصوصا مع جاليتها اليهودية التي تضم نحو 300،000 شخص — إحدى أكبر الجاليات في العالم. رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، يهودي. وكان ينبغي تعزيز هذا التقارب من خلال التزام إسرائيل بتحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة، واعتمادها على الحفاظ على النظام الدولي الليبرالي الذي ارتبط به إسرائيل منذ تأسيسها، واعتزازها بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وانشغالها بتأمين حدودها الضيقة من غزو القوات المعادية لها. ومع ذلك، فإن الخبراء الإسرائيليين أنفسهم الذين يقولون إنه يجب ألا يكون هناك ضوء النهار بين الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل، يؤكدون الآن أنه في الأزمة الأوكرانية، يجب أن تبقى إسرائيل محايدة.

نفط أوبك

الكويت ليست حليفة وثيقة للولايات المتحدة بقدر كونها تابعة لها. منذ أن حررت الولايات المتحدة الكويت من قبضة الدكتاتور العراقي صدام حسين في حرب الخليج (1990-1991) ، دعم الكويتيون أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. من بين جميع دول المنطقة، يجب أن تكون الكويت حساسة بشكل خاص لمخاطر إذعان المجتمع الدولي لجارة كبيرة تغزو دولة أصغر. ومع ذلك، فعندما جاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى واشنطن في منتصف يناير لإجراء حوار إستراتيجي مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بليكن، تجنب الدبلوماسي الكويتي الموضوع بدأب. وعلى غرار قراءة الاجتماع الأمريكي - الإسرائيلي، لم يشر البيان المشترك بين الولايات المتحدة والكويت إلى الأزمة الأوكرانية. وأثناء مؤتمر صحافي، ذكر بلينكين وزير الخارجية بأن ما هو على المحك في أوكرانيا هو المبدأ القائل بأن "أي دولة لا تستطيع ببساطة أن تغير حدود دولة أخرى بالقوة". الا ان وزير الخارجية الكويتي تجنب الاعتراف بهذه النقطة في رده.

كما كان حلفاء واشنطن الآخرون والشركاء الاستراتيجيون في الشرق الأوسط هادئين بشكل ملحوظ. فمصر حليف إستراتيجي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة والمستفيد من السخاء الأمريكي، لكنها تشتري أيضا الأسلحة من روسيا وتحتاج إلى تعاون موسكو للحفاظ على الاستقرار في ليبيا المجاورة. مصر غير مهتمة باتخاذ موقف ضد بوتين بشأن أوكرانيا، خاصة في الوقت الذي قررت فيه إدارة بايدن للتو مواصلة تعليق المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 130 مليون دولار، بسبب عدم رغبة النظام المصري في السماح لشعبها بالمزيد من الحريات. (وبهذا المعنى فإن التكتيكات الاستبدادية التي يتبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقرب إلى تكتيكات بوتن من القيم الديمقراطية التي تحاول إدارة بايدن بلا كلل إقناع مصر باحتضانها).

المملكة العربية السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة بالولايات المتحدة، وكانت في الماضي حليفا ثابتا في الجهود الرامية إلى احتواء الشيوعية السوفييتية في الشرق الأوسط الكبير. وكثيرا ما استخدمت قدرتها على زيادة إنتاج النفط لدفع الأسعار إلى الانخفاض كلما احتاجت إليها الولايات المتحدة للقيام بذلك. ولكن في أزمة أوكرانيا، لا يتعاون السعوديون - على الأقل حتى الآن. إن سوق النفط الضيقة - التي هي نتاج انتعاش أسرع مما كان متوقعا للاقتصاد العالمي من الخراب الذي خلفته جائحة كوفيد-19 - والتوقعات بانقطاع الإمدادات الذي ولدته الأزمة الأوكرانية، قد دفعت الأسعار إلى تجاوز 90 دولارا للبرميل. إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، فمن المتوقع أن يرتفع السعر إلى 120 دولار. سيكون هذا خبرا سيئا لجهود بايدن الرامية إلى الحد من التضخم في الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي في نهاية هذا العام. ومع ذلك، تبدو المملكة العربية السعودية منيعة أمام مناشدات حليفتها الأمريكية.

أحد أسباب ذلك هو تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة بايدن معه. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أشار بايدن إلى المملكة العربية السعودية على أنها "دولة منبوذة"، وبعد انتخابه، تجنب الأمير محمد بن سلمان كعقاب على الأمر الذي أصدره بقتل جمال خاشقجي، المنشق السعودي الذي كان كاتبا في صحيفة واشنطن بوست وتقطيعه. وعلى الرغم من أن بايدن تجنب فرض عقوبات على أعضاء "إم بي إس"، إلا أنه رفض التعامل معه، وأوكل هذه المهمة إلى لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي. وبعد سنة من هذا العلاج، يبدو ان ال‍ MBS اكتفت. في سبتمبر الماضي، ألغى زيارة أوستن إلى السعودية في يوم واحد وحسب عدد من كبار مسؤولي الإدارة، فإنه يمتنع عن مكالمة هاتفية من الرئيس قبل الرد على توسلات الإدارة.

"يعتقد قادة الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا يمكن الاعتماد عليه".

قد يلتقط بايدن الهاتف بعد أن يستوعب ردة فعل التقدميين في حزبه ومجلس تحرير واشنطن بوست. ولكن ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن MBS سوف يستجيب بشكل إيجابي حتى في ذلك الحين. فروسيا تلوح كبيرة في حساباته بطريقة لم تكن صحيحة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية في العقود السابقة. وتصدر روسيا الآن ما يعادل تقريبا حجم صادرات المملكة العربية السعودية، كما اضطلعت مؤخرا بدور قيادي في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+)، وهي المنظمة التي تسيطر على الأسعار من خلال تحديد حصص إنتاج لكل أعضائها. كانت المملكة العربية السعودية تهيمن على منظمة أوبك، ولكن في بداية الجائحة في عام 2020، عندما انخفض الطلب بشكل كبير، انخرطت شركة إم بي في حرب خفض الأسعار مع موسكو والتي دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض إلى الصفر تقريبا. وتدخل ترامب وتوسط في اتفاق بين روسيا والسعودية ينص على خفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بشكل كبير ويجعل موسكو شريكا للرياض في تحديد أسعار النفط. والآن سيتطلب الرد على نداء بايدن من محمد بن سلمان أن يكسر موافقته مع بوتين، وأن يتخلى عن الأرباح غير المتوقعة من ارتفاع السعر الذي يحتاجه لدعم مشاريع التحديث الطموحة.

في الماضي، لم تكن السعودية لتردد، معتبرة أن الرد على حليفتها الأميركية في وقت حاجتها كان أشبه بدفع قسط تأمين للمساعدة في ضمان أن تكون الولايات المتحدة هناك للدفاع عن السعودية عند الضرورة. لكن هذا الاتفاق أنهار في أيلول/سبتمبر 2019، عندما تعرضت المنشآت النفطية السعودية في بقيق إلى هجوم بطائرات إيرانية بدون طيار وصواريخ تسببت في تدمير 50 في المئة من إنتاجها النفطي. وبدلا من الاندفاع للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حاول ترامب تجنب الأمر، ثم أشار إلى أنه كان هجوما على المملكة العربية السعودية وليس على الولايات المتحدة. وإذا قرر الرد، تعهد ترامب بأن على السعوديين دفع ثمنه.

زاد تجاهل ترامب للالتزامات الأمنية الأمريكية التقليدية من الشكوك التي أثارها قرار أوباما في عام 2013 بعدم فرض خطه الأحمر المعلن ضد نظام الأسد في سوريا، عندما أستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. وواصل بايدن هذا الإتجاه، مقللا من أهمية الشرق الأوسط حيث جعل من مكافحة الصين أولى أولوياته. وعندما أنهى "الحرب الأبدية" في أفغانستان وأعاد بقية القوات الأميركية والمواطنين الأميركيين إلى ديارهم في عملية إجلاء قذرة، توصل زعماء الشرق الأوسط إلى استنتاج مشترك: لم تعد الولايات المتحدة شريكا موثوقا به في أمن المنطقة.

لأن هذا الاتجاه الأمريكي، أي التقصير من الشرق الأوسط كان يتطور على مدى العقد الماضي، ولأن قادة المنطقة حساسون دائما إزاء التحولات في ميزان القوى، فقد كانوا يبحثون عن ضمانات بديلة لأمنهم لبعض الوقت. سارعت روسيا إلى رفع يدها، فتدخلت عسكريا في الحرب الأهلية في سوريا عام 2015 لإنقاذ نظام بشار الأسد. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في مصر وليبيا وسوريا. لم يفقد القادة العرب التباين في المنطقة: فقد تحولت روسيا إلى قوة يفرضها الأمر الواقع في الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة هي التي يبدو أنها تروج لعدم الاستقرار.

بيد أن هذا لم يعجل بحدوث اندفاع حاد نحو معانقة موسكو. وقد أدت ذكريات السلوك السوفييتي المزعزع للاستقرار والأمل في أن ينجح الرئيس الجديد في واشنطن في قلب الأمور إلى استكشافات أكثر حذرا. ولكن بمرور الوقت، أصبح الزعماء العرب مرتاحين لاستراتيجية تحوط تتضمن إقامة علاقات أكثر دفئا مع روسيا.

حان وقت التوقف

بالنسبة للإسرائيليين فإن الحسابات ليست مختلفة إلى هذا الحد، على الرغم من اعتمادهم الشديد على الولايات المتحدة. أما التهديد الوجودي الذي يفرضونه فيتمثل في إيران. على ثلاثة من الحدود الأربعة لإسرائيل، بدأ الوكلاء الإيرانيون يستجمعون قواهم: حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والميليشيات التي تسيطر عليها إيران في سوريا. فإسرائيل تخوض ما تطلق عليه "الحرب بين الحروب" لمنع نقل الصواريخ الإيرانية المتطورة وأنظمة التوجيه إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا، وإحباط محاولات المليشيات المدعومة من إيران لفتح جبهة أخرى مع إسرائيل على مرتفعات الجولان.

الوجود العسكري الروسي في سوريا يجعلها لاعبا في هذا الصراع أكثر من الولايات المتحدة، التي تحتفظ بقوة محدودة في شرق سوريا، لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (أو "داعش")، لكنها تركت إسرائيل لتتدبر أمورها بنفسها في بقية البلاد. السبيل الوحيد أمام إسرائيل لمواكبة هجماتها الجوية المتكررة على أهداف إيرانية في سوريا هو قبول سلاح الجو الروسي باستخدام إسرائيل للمجال الجوي السوري. ولهذا السبب، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعشر زيارات إلى روسيا بين عامي 2015 و2020 لتقبيل خاتم بوتين، وتأمين تعاون الرئيس الروسي، والتأكد من أن عمليات القوات الجوية الروسية والإسرائيلية في سوريا لم تعترض بعضها البعض. وعلى نحو مماثل، بمجرد تولي بينيت منصب رئيس الوزراء في العام الماضي، لم يضيع أي وقت في التأكيد على هذه الترتيبات في زيارة قام بها إلى الكرملين في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

لكن في كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية والسورية قامت بدورية مشتركة فوق مرتفعات الجولان، وأن هذه الدوريات ستستمر. كان ذلك بمثابة تحذير رمزي من جانب إسرائيل، يشير إلى القدس بأنه إذا أراد بوتين ذلك، يمكنه بسهولة وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. وإذا كانت إسرائيل تفكر في الانحياز علنا إلى جانب الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، فقد أشارت موسكو للتو إلى الثمن الاستراتيجي الباهظ الذي يتعين عليها أن تدفعه.

قد تضطر واشنطن إلى الإفراج عن ولي العهد السعودي من صندوق العقوبات.

ليس حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها في الشرق الأوسط حاسمين في الجهود الرامية إلى ردع روسيا عن غزو أوكرانيا. حتى انهم قد يكونون على استعداد للمساعدة على الهوامش: ويمكن لقطر أن تحول إمدادات الغاز من عقود طويلة الأجل في آسيا إلى السوق الأوروبية الوهمية، كما يمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تخفيف الضغط على أسعار النفط في حالة حدوث غزو، ويمكن لإسرائيل أن تواصل توجيه رسائل خاصة إلى الكرملين، داعية إلى تخفيف التصعيد.

لكن الصمت العام من جانب كل هذه البلدان في هذه الأزمة يكشف الكثير عن الجغرافيا السياسية الجديدة في الشرق الأوسط. فقد أصبحت روسيا لاعبا في المنطقة، ملأت جزئيا الفراغ الذي خلفه التقشف الأميركي. وبالنسبة لبعض حلفاء الولايات المتحدة، تبدو موسكو أكثر موثوقية من واشنطن. ولا يمكن الالتفاف على هذه المقايضة الأساسية نظرا إلى حقيقة أن الصين الصاعدة وروسيا العدوانية يتطلبان اهتماما أكبر من الولايات المتحدة. وبدلا من مطالبة شركائه وحلفائه في الشرق الأوسط باتخاذ موقف عام، فإن بايدن سوف يضطر إلى التخفيف من فترة الركود التي يمر بها. وهذا يمتد إلى ما هو أبعد من التصريحات والإدانات بشأن أوكرانيا. وقد تضطر واشنطن إلى الإفراج عن ولي العهد السعودي من صندوق الجزاء إذا أحتاج بايدن إلى شركة "إم بي إس" لخفض سعر النفط. قد تضطر الضغوط الأميركية على السعودية والإمارات العربية المتحدة لإنهاء حربهما في اليمن إلى إفساح المجال أمام دعم جهودهما لردع العدوان الحوثي المدعوم من إيران. قد تضطر الولايات المتحدة إلى الاستمرار في منح إسرائيل حرية التصرف للتعامل مع تبعيات إيران الإقليمية حتى مع دخول بايدن مجددا في الاتفاق النووي مع إيران. وقد يكون على التعاون مع مصر في غزة وليبيا أن يأخذ الأولوية على مطالب الولايات المتحدة بأن يخفف السيسي قمعه في الداخل.

سلطت الأزمة الأوكرانية الضوء على مفارقة قاسية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ورغم أنها خفضت درجة مصالحها هناك، والتي كان من الواجب عليها أن تسمح بقدر أعظم من التأكيد على القيم الأميركية، فإن عودة العوامل الجيوسياسية ترغم إدارة بايدن على تبني واقعية جديدة. وأيا كانت النوايا الحسنة التي قد تبديها الولايات المتحدة في المنطقة، فإن مصالحها هناك تحظى بأولوية متزايدة على قيمها.

فورين أفيرز