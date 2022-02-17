بيلوسي من الكنيست: الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي، إن بلادها ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي، إن بلادها ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين.

وفي تصريح من الكنيست الإسرائيلي، أكدت بيلوسي دعم الولايات المتحدة "الثابت" لأمن الكيان الإسرائيلي، وقالت إن قرب الكيان من ايران يشكل مصدر قلق.

وأعربت بيلوسي عن أملها بأن يوافق مجلس الشيوخ "في وقت قريب جدا" على التمويل الإضافي الذي أقره مجلس النواب في أيلول/سبتمبر الماضي لنظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ، الذي يستخدمه جيش الاحتلال لاعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

وجددت بيلوسي التزام الولايات المتحدة بـ"حل الدولتين الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم".

هذا واجتمع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع بيلوسي، مؤكدا أن "التحدي الأمني الأكثر أهمية للعالم هو العدوان الإقليمي التي تقوم به إيران وتطويرها أسلحة نووية".

وحول القضية الفلسطينية، كرر غانتس التزام الكيان بتوطيد العلاقات مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع توسيع اتفاقات ابراهيم، مشيرا إلى أن "تحقيق السلام لن يتم إلا في حال بقاء إسرائيل الأقوى في المنطقة".

المصدر:يونيوز