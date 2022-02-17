الكاظمي يبحث مع الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية مسارات التعاون

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على أهمية مسارات التعاون التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي.

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على أهمية مسارات التعاون التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي.

كلام الكاظمي جاء خلال استقباله الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي، والوفد المرافق له.

أضاف الكاظمي أن "اللقاء شهد البحث في تفعيل دور العراق كدولة عضو مؤسس في المنظمة، ورفع مستويات الإسهام في نشاطاتها، ودورها في تقوية عرى الصداقة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة إجراءات فتح مكتب لها في العاصمة بغداد".

وشدد الكاظمي، على "أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة، لاسيما في التعامل مع جملة التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة والعالم الاسلامي".

المصدر:يونيوز