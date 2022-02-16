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الأردن..إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 1.5 مليون حالة

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد في الأردن حاجز الـ1.5 مليون حالة، بتسجيل 18477 إصابة جديدة بالفيروس اليوم.
رمز الخبر: ۶۳۰۹۲
تأريخ النشر: 16 February 2022

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد في الأردن حاجز الـ1.5 مليون حالة، بتسجيل 18477 إصابة جديدة بالفيروس اليوم.

وبحسب الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، فقد سجلت المملكة في الساعات الـ24 الماضية 22 وفاة و18477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13554 وفاة و1508950 إصابة، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية 26.68%.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4646686، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4317066.

ويعتبر الأردن البلد الثاني عربيا من حيث الإصابات بالفيروس بعد العراق الذي سجل 2,28 مليون إصابة.

المصدر:يونيوز

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الأردن..إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 1.5 مليون حالة
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