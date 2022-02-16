غوتيريش حول الأزمة الأوكرانية الروسية: لا بديل عن الدبلوماسية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه "لا بديل عن الدبلوماسية" في التغلب على أزمة أوكرانيا.

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه "لا بديل عن الدبلوماسية" في التغلب على أزمة أوكرانيا.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع غير رسمي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أمس الاثنين، أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والتكهنات المتزايدة بشأن صراع عسكري محتمل في أوروبا، مشددا على أن "جميع القضايا - بما في ذلك الأكثر استعصاء - يمكن ويجب معالجتها وحلها من خلال الأطر الدبلوماسية."

وقال غوتيريش: "في اعتقادي الراسخ أن هذا المبدأ سوف يسود".

ولفت الانتباه إلى ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والضرر الذي قد يلحق بالأمن الأوروبي والعالمي، إذا ما وقع هذا الصراع، قائلا "نحن ببساطة لا يمكن أن نقبل حتى احتمال وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية."

وأكد للصحفيين أن الوقت قد حان الآن لنزع فتيل التوترات وتخفيف الإجراءات على الأرض، مضيفًا: "لا مكان للخطاب التحريضي. ينبغي أن تهدف البيانات العامة إلى خفض التوترات وليس إلى تأجيجها."

وفيما رحب الأمين العام بسلسلة الاتصالات والالتزامات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك بين رؤساء الدول، قال إنه "يتعين القيام بالمزيد"، معربا عن أمله في أن يكثف الجميع جهودهم.

وختم مؤتمره الصحفي مناشدًا الالتزام بقضية السلام قائلا، "باختصار، ندائي هو التالي: "لا تخذلوا قضية السلام".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز