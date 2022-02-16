رئاسة الوزراء تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية المُقررة في 22 آذار المقبل

دعا نائب رئيس الوزراء الاردني، توفيق كريشان، الاردنيين إلى المشاركة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بتاريخ 22 آذار/ آذار / مارس المقبل.

دعا نائب رئيس الوزراء الاردني، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، المواطنين إلى المشاركة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بتاريخ 22 آذار/ آذار / مارس المقبل.

وأشار كريشان خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الوطنية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلديات الذي عقد اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي الملكي، إلى أن "نسبة التصويت في المناطق ذات الثقل العشائري تصل 90%؜، بخلاف المناطق الأخرى".

وشدد كريشان على أنه "يُحمل المسؤولية للمواطنين بأي انتخابات تحدث، فالمواطن هو من يمتنع عن الذهاب لصناديق الاقتراع، وهو الذي يختار من يمثله، والفساد موجود في أي مكان وهنالك خطة لتفعيل الرقابة على المجالس البلدية”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الاردني أن "الغاية من اللامركزية هجرة المواطن من العاصمة إلى المحافظة، لكن ذلك لن يحدث بين يوم وليلة.

وقال كريشان في رده على سؤال خلال المؤتمر، إن “القوانين سيتم تعديلها حتى نصل للحكم المحلي واللامركزية”.

المصدر:يونيوز