النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

الناتو يعرب عن تفاؤله برغبة موسكو في مواصلة الدبلوماسية ويدعو لخفض عملي للتصعيد

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف في شرق أوروبا، داعيًا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملي على الأرض.
رمز الخبر: ۶۳۰۳۷
تأريخ النشر: 15 February 2022

أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف في شرق أوروبا، داعيًا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملي على الأرض.

وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي من بروكسل إن "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط في الطريق الدبلوماسي تعطينا بعض الأمل والتفاؤل، لكننا الآن لم نر أي خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أي تقليص للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية".

وتابع ستولتنبرغ قائلاً: "نتطلع ربما إلى خطوات واقعية لخفض التصعيد".

وعن الرد الروسي على مقترحات الناتو الأمنية بخصوص التوتر مع روسيا في أوروبا الشرقية، قال ستولتنبرغ: "لم نتلق أي رد من قبل روسيا على المقترحات ونحن نرحب بأي رد على مقترحاتنا التي أرسلناها في شهر كانون الثاني/ يناير"، مضيفا: "نحن مستعدون للحديث بكل شفافية عن الصواريخ الباليستية وكل المسائل..مستعدون للحوار مع روسيا بحسن نية للوصول إلى حلول سياسية".

وعن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، والذي ترفضه موسكو بشدة، علق ستولتنبرغ: "كل الأمم لديها الحرية في تقرير مصيرها، وأبواب حلف شمال الأطلسي تبقى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليه لمن يشترك معنا في مبادئ الديمقراطية والحرية".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين حكوميين
ناظم: مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري
الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه
بوتين يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب.. والمستشار الألماني يحث على التعاون مع موسكو
لافروف:سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي
أردوغان: الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم تدعونا إلى البحث عن الحلول معا
محادثة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء الياياني والرئيس الاوكراني لتخفيف التوترات مع روسيا
المقداد يوّقع الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور السفير الهندي
المطارات المغربية تستقبل 1654 رحلة دولية بين قادمة ومغادرة منذ إعادة فتح المطار
رئيس أركان الجيش والملحق العسكري السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى العسكري
رئيس الوزراء: مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة
السفير العراقي يبحث مع وزير الصناعة مواصلة التعاون بين البلدين
الحكومة تطلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنظيم قطاع الكهرباء
الكاظمي يصدر توجيهات تخص أسعار السلع والبطاقة التموينية: لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة
رئيس مجلس السيادة يوجه بتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين السودان والهند
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
وزير الدفاع الروسي يزور دمشق ويطلع الرئيس الأسد على سير تدريبات الأسطول الروسي شرقي المتوسط
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
رئيس حكومة الإحتلال يصل إلى المنامة
ولي العهد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
إعطاء إشارة الإنطلاق في المخطط التنموي في بعض ولايات البلاد
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
معركة قانونية بين الجزائر وفرنسا حول ملف التفجيرات النوويـة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة