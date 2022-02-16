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مدرسة في ولاية كارناتاكا الجنوبية تجبر الطالبات والعاملات المسلمات على خلع الحجاب قبل الدخول

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع مصورة توثّق إجبار طالبات وعاملات مسلمات بإحدى المدارس بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، على خلع الحجاب حتى يسمح لهن بدخول المدرسة.
رمز الخبر: ۶۳۰۳۳
تأريخ النشر: 15 February 2022

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع مصورة توثّق إجبار طالبات وعاملات مسلمات بإحدى المدارس بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، على خلع الحجاب حتى يسمح لهن بدخول المدرسة.

وأظهرت المقاطع المتداولة امرأة على ما يبدو أنها مسؤولة بالمدرسة، وهي تعطي تعليمات للفتيات وأولياء الأمور، لتقوم بعدها بعض الفتيات بخلع الحجاب.

وشاركت المقاطع المتداولة، الناشطة والصحفية الهندية، دونيتا جوس، وعلّقت عليها بالقول: “المدرسة تجبر هؤلاء على خلع الحجاب وسط الطريق، لماذا كل هذه الإهانة؟ يجب ألّا ننتظر أي تعاطف من قبل الحكومة، لكن ألم يتبقَّ جزء من الكرامة لدى المدرسين وإدارة المدرسة؟”.

فيما علّقت المعلمة والناشطة الهندية كاتيوشا، على المقاطع، قائلةً: “إن إجبار النساء والفتيات على إزالة قطعة من ملابسهن أمام العامة يُعد جريمة عنيفة، أوقفوا الاضطهاد الممنهج بحق نساء الهند”.

وكانت قد أمرت السلطات في ولاية كارناتاكا في جنوبي الهند، الطلاب بعدم ارتداء أي ملابس ذات دلالة دينية -سواء شالات الزعفران التي يرتديها عادة الهندوس أو الأوشحة أو الحجاب- داخل الفصول الدراسية حتى إشعار آخر.

وعقب هذا القرار اندلعت احتجاجات واسعة، الأسبوع الماضي، لتعاود السلطات في الولاية فتح بعض المدارس، يوم أمس الإثنين، بعد أن كانت أغلقت أبوابها إثر اندلاع مظاهرات احتجاجاً على منع الطالبات من ارتداء الحجاب في الفصول.

وأصدرت السلطات أمراً بحظر تجمّع أكثر من خمسة أشخاص في نطاق 200 متر من المؤسسات التعليمية في المنطقة التي استأنفت الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية على الرغم من استمرار إغلاق المراحل الأعلى والكليات.

وتفجّرت هذه القضية التي تنظر إليها الأقلية المسلمة في الهند على نطاق واسع على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات في دولة يهيمن عليها الهندوس، في وقت يستعد فيه حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخوض انتخابات في ولايات رئيسية.

والجدير ذكره أن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني بزعامة مودي يسيطر على ولاية كارناتاكا، ويستمد الحزب الحاكم دعمه بشكل أساسي من الأغلبية الهندوسية التي تشكل نحو 80% من سكان الهند البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة تقريبًا، بينما يمثل المسلمون نحو 13%.

المصدر:يونيوز

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