وزير الخارجية: علاقتنا مع إيران جيدة ونتطلع لزيادة التعاون مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، أمير خان متقي، أن إيران سمحت لأفغانستان بنقل النفط والغاز عبر أراضيها.

أكد وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، أمير خان متقي، أن إيران سمحت لأفغانستان بنقل النفط والغاز عبر أراضيها.

وقال متقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: "تحدثنا مع مسؤولين إيرانيين في موضوع النفط والغاز، وقالوا إنه إذا أرادت حكومة طالبان، استخدام إيران كدولة عبور فإنهم مستعدون لذلك، وقد تم إحراز تقدم في هذا الشأن".

ولفت وزير الخارجية إلى أنه التقى بمسؤولين إيرانيين برفقة وفد مكون من وزارة المالية، وزارة المناجم، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد، وزارة الأشغال العامة، ووزارة اللاجئين، مشيرا إلى أن اللقاءات مع الجانب الإيراني "كانت جيدة"، واقترح عقد اجتماعات للمتابعة.

وتابع قائلًا: "راضون عن العلاقات والتقدم مع إيران".

وفي جانب آخر من حديثه، قال متقي، إن بلاده تأمل بتوسيع التعاون مع روسيا، رغم أن الجانبين لم يناقشا بعد شروط الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة.

وأضاف: "لم تقم روسيا ولا نحن بطرح أي شروط للاعتراف بعد، لكن لدينا علاقات جيدة. توجد سفارة روسية تعمل في كابل وسفارة أفغانية في موسكو، ولا توجد شروط خاصة. نأمل أن يستمر هذا التعاون في التطور لاحقا".

المصدر:يونيوز