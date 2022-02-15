شويغو للرئيس بوتين: اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية نشاط غير مبرر وغير مفهوم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ليستمع إلى تقريره حول التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية.

وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق.

وخلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قال شويغو في تقريره عن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية إنه "تم خلال أحد التدريبات في منطقة جزر الكوريل رصد غواصة، على الأرجح، تابعة للولايات المتحدة".

وأضاف شويغو: "تم خلال إجراءات استغرقت ثلاث ساعات طرد الغواصة من المياه الروسية، حيث دخلت لمسافة كبيرة، أكثر من أربع كيلومترات".

وأشار إلى أن مثل هذا النشاط في الشرق غير مفهوم وغير مبرر على الإطلاق.

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز