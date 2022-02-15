حماس: العلاقة الدائمة مع الإحتلال الإسرائيلي هي علاقة مقاومة ومدافعة

اعتبر الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أنّ الحركة تنظر كما كل الشعب الفلسطيني إلى ما يحدث بحي الشيخ جراح بعين متوثب وعين الذي يرقب هذه الأحداث وليس عن بعد بل في دور الفعل والإستعداد لتقديم التضحيات والمقاومة الواجبة في مواجهة الإحتلال.

وأشار حمادة إلى أنّ العلاقة الدائمة مع الإحتلال الإسرائيلي هي علاقة مقاومة ومدافعة، وممارسات الإحتلال ليست بالجديدة، مضيفًا أنه هناك موجات تصعيد يقوم بها، لكن وجود الإحتلال ذريعة لاستمرار المقاومة.

وفي حديث لوكالة يونيوز للأخبار، لفت حمادة إلى أنّه بالأمس ليلًا قام الإحتلال بهدم بيوت المجاهدين في سيلة الحارثية، واعتدى على الأهالي في حي الشيخ جراح.

وتابع حمادة حديثه: "الإحتلال يريد أن يسطو في القدس على كل ما فيها، منتهزًا ظروف يعتبرها مؤاتية من دعم الإدارة الأمريكية وصمت عالمي وغطاء من أنظمة عربية مطبعة، ويقدر وفي كل مرة يخطئ التقدير بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يمرر ما يقوم به الإحتلال لكن الشعب جاهز له بالمرصاد".

حماس: علاقتنا مع الاحتلال هي دائما علاقة مقاومة ومدافعة

أكدت حركة حماس أنها "تنظر الى ما يحدث في حي الشيخ جراح بعين الترقب، فمراقبة الاحداث تتم عبر الفعل والاستعداد لتقديم التضحيات والمقاومة الواجبة في مواجهة هذا الاحتلال".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن "العلاقة مع الاحتلال هي دائما علاقة مقاومة ومدافعة، والاحتلال وممارسته ليست جديدة".

وتابع: "الإحتلال يريد أن يسطوا في القدس على كل ما فيها بتغطية أمريكية وصمت عالمي وصمت عربي من الدول المطبعة، لكن شعبنا جاهز وفي المرصاد".