النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

حماس: العلاقة الدائمة مع الإحتلال الإسرائيلي هي علاقة مقاومة ومدافعة

رمز الخبر: ۶۲۹۵۸
تأريخ النشر: 14 February 2022

اعتبر الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أنّ الحركة تنظر كما كل الشعب الفلسطيني إلى ما يحدث بحي الشيخ جراح بعين متوثب وعين الذي يرقب هذه الأحداث وليس عن بعد بل في دور الفعل والإستعداد لتقديم التضحيات والمقاومة الواجبة في مواجهة الإحتلال.

وأشار حمادة إلى أنّ العلاقة الدائمة مع الإحتلال الإسرائيلي هي علاقة مقاومة ومدافعة، وممارسات الإحتلال ليست بالجديدة، مضيفًا أنه هناك موجات تصعيد يقوم بها، لكن وجود الإحتلال ذريعة لاستمرار المقاومة.

وفي حديث لوكالة يونيوز للأخبار، لفت حمادة إلى أنّه بالأمس ليلًا قام الإحتلال بهدم بيوت المجاهدين في سيلة الحارثية، واعتدى على الأهالي في حي الشيخ جراح.

وتابع حمادة حديثه: "الإحتلال يريد أن يسطو في القدس على كل ما فيها، منتهزًا ظروف يعتبرها مؤاتية من دعم الإدارة الأمريكية وصمت عالمي وغطاء من أنظمة عربية مطبعة، ويقدر وفي كل مرة يخطئ التقدير بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يمرر ما يقوم به الإحتلال لكن الشعب جاهز له بالمرصاد".

حماس: علاقتنا مع الاحتلال هي دائما علاقة مقاومة ومدافعة

أكدت حركة حماس أنها "تنظر الى ما يحدث في حي الشيخ جراح بعين الترقب، فمراقبة الاحداث تتم عبر الفعل والاستعداد لتقديم التضحيات والمقاومة الواجبة في مواجهة هذا الاحتلال".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن "العلاقة مع الاحتلال هي دائما علاقة مقاومة ومدافعة، والاحتلال وممارسته ليست جديدة".

وتابع: "الإحتلال يريد أن يسطوا في القدس على كل ما فيها بتغطية أمريكية وصمت عالمي وصمت عربي من الدول المطبعة، لكن شعبنا جاهز وفي المرصاد".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة
كهف الفنون بالدهماني.. منارة فنية برؤية ابداعية متميزة
ناد علمي يطور مشروع "السيارة الذكية"
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
الاحزاب العربية: الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
حزب الله: شعب البحرين حافظ على السلمية في تحركه بينما النظام قام بالسجن والتعذيب والتطويق
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
إلغاء الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
وحدة تطعيم متنقلة جديدة في اغادير يمكنها تطعيم ما لا يقل عن 200 شخص يومياً
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
وفد من طالبان يزور قطر للقاء ممثلي الدول الخليجية والإتحاد الأوروبي
مشاهد لعملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات في سجون الاحتلال
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
ائتلاف ثورة 14 فبراير: مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية ونضع مقاومة التطبيع على سلّم أولويّاتنا
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
يجب رفع جميع العقوبات وفق الاتفاق النووي
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
طفلة الأسير جرادات تطلق عبارات التحدي أمام منزل عائلتها: "مش مهتمين للي صار أبدًا"
أولى رحلات الخط الملاحي الجديد بين ماليزيا وسنغافورة وسلطنة عمان ترسو في ميناء صحار
ثلوج في بكين بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
"بابا عمل الصح وراح نرجع نبني بيتنا".. رسالة من ابنة الأسير جرادات بعد هدم منزلهم