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وزير النقل اللبناني يبحث في بغداد سبل تطوير ملف النقل البري بين لبنان والعراق مرورا بسوريا

اجرى وزير النقل اللبناني لقاءات مع مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد، بحث خلالها سبل تطوير ملف النقل البري بين لبنان والعراق مرورا بسوريا، وتطوير العلاقات الثنائية.
رمز الخبر: ۶۲۹۳۲
تأريخ النشر: 14 February 2022

اجرى وزير النقل اللبناني لقاءات مع مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد، بحث خلالها سبل تطوير ملف النقل البري بين لبنان والعراق مرورا بسوريا، وتطوير العلاقات الثنائية.

من أجل تعزيز افاق التعاون بين العراق ولبنان في مجال النقل الجوي والبحري والبري، أجرى وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني على حمية جولة من المباحثات مع عدد من المسؤولين في الدولة العراقية بعد يوم على وصوله العاصمة بغداد.

والتقى الوزير حمية بوزير النقل العراقي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، وتم بحث ملفات عديدة أبرزها تسهيل دخول البضائع من ايران الى لبنان وبالعكس عبر العراق.

من بين أبرز الملفات التي بحثها الجانبان العراقي واللبناني إدراج لبنان في خطوط الترانزيت انطلاقاً من المنافذ الحدودية العراقية الى دول المنطقة، فضلا عن تسهيل دخول الشاحنات اللبنانية التي يكون مقصدها النهائي الأراضي العراقية بحيث لا تبقى عملية تفريغ الحمولة أو شحنها في ساحات التبادل عند الحدود العراقية - السورية، مما يؤثر على تنشيط حركة التجارة المرجوة بين البلدين.

هيئة المنافذ العراقية أكدت أنها ستذلل هذه العقبات وستنفذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين وخلال الاسابيع المقبلة.

وتناولت المباحثات مساهمة العراق في إعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث أبدى الجانب العراقي استعداده لتقديم المساعدة والتي تأتي ضمن سلسلة من المساعدات التي قدمها العراق في وقت سابق لدعم لبنان كالمساعدات النفطية والغذائية وغيرها..

مخرجات مهمة رشحت عن زيارة وزير الاشغال والنقل اللبناني الى العراق في مقدمتها تسهيل وصول البضائع اللبنانية الى دول المنطقة عبر العراق، كما وأسست لتعاون ثنائي بين بغداد وبيروت لتطوير جميع مفاصل النقل العام.

المصدر:يونيوز

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