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الطاقة الذرية تناقش مع الحكومة اليابانية خطة تصريف المياه من فوكوشيما

الحكومة اليابانية تتبادل الآراء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة اليابان، لتصريف المياه المعالجة التي تحتوي على مواد مشعة منخفضة المستوى في البحر من محطة فوكوشيما النووية المتضررة.
رمز الخبر: ۶۲۹۰۹
تأريخ النشر: 14 February 2022

تبادلت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، الآراء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة اليابان، لتصريف المياه المعالجة التي تحتوي على مواد مشعة منخفضة المستوى في البحر من محطة فوكوشيما النووية المتضررة.

ومن المقرر أن تجري فرقة عمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدًا، مراجعة سلامة الإطلاق المُخطَّط له للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تضررت بشدة بسبب الزلزال المدمر وتسونامي عام 2011.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن التفتيش يهدف إلى المساعدة في ضمان تقدم خطة التصريف، بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية وبدون الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.

وقد حضر مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الخارجية ومشغل المحطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، جلسة اليوم الاثنين، مع فرقة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال جوستافو كاروسو، المدير والمنسق في إدارة السلامة والأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الجلسة ، إن فرقة العمل ستجري المراجعة "بطريقة موضوعية وذات مصداقية وقائمة على العلم، وستساعد في توجيه رسالة من الشفافية والثقة إلى شعب اليابان وما بعده"، حيث من المقرر أن ينعقد مؤتمر صحفي ختامي بعد انتهاء عمل فريق الخبراء، وذلك يوم 18 شباط/فبراير الجاري لشرح نتائج عمل الخبراء.

المصدر:يونيوز

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