شتاينماير يحمل روسيا مسؤولية خطر الحرب على أوكرانيا ويدعو بوتين إلى اختيار طريق السلام

اعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن هناك مسؤولية تقع على عاتق نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التصعيد في النزاع الأوكراني.

اعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن هناك مسؤولية تقع على عاتق نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التصعيد في النزاع الأوكراني.

ودعا شتاينماير، الذي تمت إعادة انتخابه رئيسًا لألمانيا أمس الأحد، الرئيس الروسي ليكون جزءًا من مجتمع السلام الأوروبي، وقال: "أناشد الرئيس بوتين: فلتحل الرباط عن رقبة أوكرانيا ولتبحث معنا عن طريق يضمن السلام في أوروبا".

وأضاف أنه يتعين على الرئيس الروسي ألا يرتكب خطأ الاستخفاف بقوة الديمقراطية، وأشار إلى أن الرسالة ذاتها تأتي من واشنطن وباريس وبرلين في هذه الأيام، وهي، "نحن نسعى لجوار سلمي في احترام متبادل".

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة تحقيق السلام مرارًا من خلال الحوار، ولكن أيضًا من خلال الوضوح والردع والتصميم إذا اقتضى الأمر.

وفي هذا السياق، قال إن رسالة ألمانيا لشركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في شرق أوروبا هي، "يمكنكم الاعتماد علينا".

وبذلك، حاول شتاينماير توضيح موقف بلاده بعدما تعرضت ألمانيا لانتقادات من أوكرانيا ومن بعض شركائها الغربيين في الأسابيع الأخيرة كونها متساهلة جدا مع موسكو.

وتأتي تصريحات شتاينماير وسط اتهامات من الناتو والولايات المتحدة لروسيا بحشد قوات عند حدودها لاجتياح أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو، وبررت روسيا حشد القوات بزيادة نفوذ الناتو في أوكرانيا، الأمر الذي تعتبر تهديدًا لأمنها.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الروسي بوتين غد الثلاثاء.

المصدر:يونيوز