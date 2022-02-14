الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، المنتسب في الدفاع المدني المفوض (كاظم رحمة عذاب) الذي تمكن الأسبوع الماضي من إنقاذ طفلة بعمر ثلاث سنوات من حريق التهم منزل عائلتها في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، حيث بقيت عالقةً بمفردها في المنزل الذي التهمته النيران".

وأشاد الكاظمي بشجاعة "منتسب الدفاع المدني البطل، وتمكنه من إنقاذ الطفلة التي تتمتع الآن بصحة جيدة ووجّه بتكريمه"، وأثنى على جهود "منتسبي الدفاع المدني وهم يؤدون واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية".

المصدر:يونيوز