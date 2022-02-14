الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس

تجمع آلاف التونسيين أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، للمطالبة بقضاء مستقل وإسقاط الرئيس قيس سعيد، بدعوة من حركة تطلق على نفسها "مواطنون ضد الانقلاب" وبدعم من حزب حركة النهضة التي حثت أنصارها على المشاركة بكثافة.

تجمع آلاف التونسيين أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس، اليوم الأحد، للمطالبة بقضاء مستقل وإسقاط الرئيس قيس سعيد، بدعوة من حركة تطلق على نفسها "مواطنون ضد الانقلاب" وبدعم من حزب حركة النهضة التي حثت أنصارها على المشاركة بكثافة.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات الأعلام التونسية، مرددين شعارات منها "يسقط يسقط الانقلاب" و "يا للعار يا للعار والقضاء في حصار"، و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء".

ووصف القيادي في حركة النهضة عماد الحميري أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد ما هو إلا انقلاب على القانون والشرعية، وطالب بعودة البرلمان إلى العمل وإرساء الديمقراطية.

وفي رده على سؤال "هل تلجأ حركة النهضة إلى المحاكم الدولية للمطالبة بإرجاع البرلمان والإفراج عن القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري"، قال الحميري إن حركة النهضة لن تستثني أية وسيلة قضائية كي تحافظ على ديمقراطية الدولة.

من جانبه، أعلن القيادي في مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، حبيب بوعجيلة عن عقد المؤتمر الأول للهيئة الوطنية البديلة للانتقال الى الدولة الثانية.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد أعلن مساء امس السبت، استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

المصدر:يونيوز