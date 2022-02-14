مظاهرات حاشدة في كييف رفضًا للحرب وتعبيرًا عن الوحدة ضد التهديدات الخارجية

شهدت العاصمة الأوكرانية ​كييف​، امس السبت، مظاهرات حاشدة رافضة لسيناريو الحرب في البلاد، والتصعيد بين سلطات البلاد وروسيا.

احتشد عدة آلاف من الأوكرانيين في كييف، أمس السبت، لإظهار الوحدة وسط مخاوف من غزو روسي في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأوكراني الناس على عدم الخوف ورفض ما وصفه بتكهنات متشائمة تناقلتها وسائل الإعلام عن وقوع حرب.

وتجمع الأوكرانيون بوسط كييف وهم يهتفون "المجد لأوكرانيا" ويحملون أعلام أوكرانيا ولافتات كتب عليها "الأوكرانيون سيقاومون" و "الموت للغزاة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر تدريبات للشرطة في منطقة خيرسون الجنوبية، إنه يمكن وقوع هجوم روسي في أي وقت لكنه رفض ما وصفه بالكم المفرط من المعلومات حول قرب نشوب حرب كبرى.

وأضاف أن "أفضل صديق لأعدائنا هو الذعر في بلادنا. وكل هذه المعلومات تثير الذعر فقط ولا يمكنها مساعدتنا. لا يمكنني الموافقة أو الاختلاف مع ما لم يحدث بعد. حتى الآن، لا توجد حرب واسعة النطاق في أوكرانيا".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارًا وتكرارًا.

المصدر:يونيوز