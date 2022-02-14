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مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

نظّمت مؤسسة الشهيد محمد باقر الصدر للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة، مهرجان الانتصار الخامس بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.
رمز الخبر: ۶۲۸۸۱
تأريخ النشر: 13 February 2022

نظّمت مؤسسة الشهيد محمد باقر الصدر للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة، مهرجان الانتصار الخامس بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وحضر المهرجان ممثلين عن فصائل المقاومة في العراق واليمن متمثلة بممثل انصارالله في بغداد، ولفيف من علماء الدين وعدد من الباحثين.

وقال رئيس مؤسسة الشهيد الصدر الشيخ محمد الاسدي ان مهرجان الانتصار الخامس يتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران والانتصارات الكبيرة التي يحققها محور المقاومة، مشيرًا الى أن التفاعل مع هذه الثورة يعطي دفعة لمحور المقاومة.

وأضاف الشيخ الاسدي ان الثورة الاسلامية أصبحت ملاذًا للاحرار في العالم وكسرت حاجز الخوف وناصرت جميع حركات التحرر بالعالم، لافتًا الى أن الجمهورية الاسلامية هي الرقم الاول في العالم لنصرة المذهب الشيعي.

ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بذكرى عودة الإمام الخميني (قده) بعد 15 عاماً قضاها في المنفى بين تركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي البائد في 11 شباط/فبراير 1979.

وسميت هذه الأيام بـ "عشرة الفجر" حيث شكّلت صفحة جديدة في تاريخ إيران، مرتبطة بدايتها بعودة قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة والإعلان الرسمي عن انهيار النظام الملكي آنذاك.

المصدر:يونيوز

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

مؤسسة الشهيد الصدر الاول تنظم مهرجانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

 

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