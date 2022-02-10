الأسرى الفلسطينيون ينفون الرواية الإسرائيلية عن محاولتهم حفر نفق للفرار من سجن عوفر

نفى الأسرى الفلسطينيون في السجون الإحتلال الإسرائيلي، رواية إسرائيلية تحدثت عن محاولة بعض الأسرى في سجن عوفر، غربي مدينة رام الله، الهرب، عبر حفر نفق.

وأعلنوا في بيان، صدر اليوم الخميس، أنهم مستمرون في تصعيد الأوضاع في السجون، ردا على إجراءات إسرائيلية عقابية، فرضتها إدارة السجون.

وحمَل البيان المكتوب بخط اليد، تواقيع أسرى حركات: التحرير الوطني فتح، والمقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، ولجنة الطوارئ العليا في كافة السجون.

وجاء في البيان، "فبركت إدارة السجون الإسرائيلية صورة تقول إنها لأسرى في سجن عوفر كانوا يخططون للهرب، وكل هذا محض افتراء، لأن إدارة السجون تريد أن تظهر اللجنة المكلفة بالتحقيق في هرب سجن جلبوع بأنها تعمل، لتغطية فشلها في جلبوع".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الأربعاء، عن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عومر بارليف قوله للجنة تحقيق إسرائيلية، إن الأسرى الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر من خلال حفر نفق، كما جرى في سجن جلبوع.

وأمس الأربعاء، نقلت أيضا صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه "تم يوم الإثنين العثور على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة، بسجن عوفر، تُفصّل خطة هروب سجناء وتتضمن حفر أنفاق".

المصدر:يونيوز