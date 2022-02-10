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ميقاتي يدعو جميع اللبنانيين الى التعاون مع الحكومة لوقف الانهيار والعمل على انجاز خطة نهوض

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع الحكومة في مهمتها الواضحة والصعبة، وأمل ميقاتي في الفترة القليلة المقبلة باطلاق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
رمز الخبر: ۶۲۶۷۱
تأريخ النشر: 10 February 2022

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع الحكومة في مهمتها الواضحة، والتي هي وقف الانهيار والعمل على انجاز خطة نهوض لوضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار، وتشرف على اجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً اساسياً وفرصة للتغيير الذي يأمله اللبنانيون.

كلام ميقاتي جاء خلال افتتاح المكتبة الوطنية في بيروت بعد ترميمها جرّاء الانفجار المرفأ في الرابع من اب 2020، والذي أمل فيه في الفترة القليلة المقبلة باطلاق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأشار ميقاتي إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع الوطن على الحل التدريجي الذي سيعيد للوطن عافيته واستقراره.

هذا وانطلقت ظهر اليوم جلسة للحكومة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لمناقشة مشروع قانون الموازنة تمهيداً لاحالتها الى مجلس النواب لتصبح قانوناً نافذاً.

المصدر:يونيوز

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