النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

اعتقال العشرات في ثالث يوم من الاحتجاجات ضد قرار إلزامية التطعيم

اعتقلت الشرطة في نيوزيلندا اليوم الخميس أكثر من 50 شخصا وبدأت إبعاد مئات المحتجين المعتصمين أمام البرلمان منذ ثلاثة أيام احتجاجًا على التطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19 وقيود كورونا المشددة.
رمز الخبر: ۶۲۶۵۸
تأريخ النشر: 10 February 2022

اعتقلت الشرطة في نيوزيلندا اليوم الخميس أكثر من 50 شخصا وبدأت إبعاد مئات المحتجين المعتصمين أمام البرلمان منذ ثلاثة أيام احتجاجًا على التطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19 وقيود كورونا المشددة.

وأغلق عدة آلاف من المحتجين الشوارع قرب البرلمان في العاصمة ولنغتون هذا الأسبوع بشاحنات وسيارات ودراجات نارية، مستلهمين مظاهرات مستمرة منذ 13 يومًا في كندا، حيث أغلق سائقو الشاحنات معبرين حدوديين مع الولايات المتحدة.

وسجلت نيوزيلندا البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة أكثر بقليل من 18 ألف إصابة مؤكدة و53 وفاة منذ بدء الجائحة. وحصل حوالي 94 بالمئة من المؤهلين للتطعيم على اللقاحات، والتطعيم إجباري لبعض الوظائف.

وطلبت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن من المحتجين اليوم الخميس الابتعاد، وقالت إن الاحتجاجات لا تعكس ما يشعر به الأغلبية في البلاد.

وقالت أرديرن إن الاحتجاج حق مكفول لكل مواطن، لكن ينبغي ألا يعطل ذلك حياة الآخرين.

وبينما لا تزال الحدود مغلقة، يواجه عشرات الآلاف من المواطنين المغتربين العزلة عن أسرهم، وتكافح الشركات السياحية من أجل البقاء.

وحمل كثير من المحتجين، الذين قالوا إنهم حصلوا على التطعيم لكنهم يعارضون أن يكون إجباريا، لافتات حملت عبارات: "الحرية" و"اتركوا أطفالنا وشأنهم" "دعوني أعمل".

وقالت الشرطة إن المعتقلين ستُوجه إليهم تهم التعدي على الممتلكات، وتعطيل الحركة وسيتم الإفراج عنهم بكفالة قبل المثول أمام المحكمة. ودعت السلطات أيضا أصحاب وقائدي السيارات التي تسد الشوارع المحيطة بالبرلمان، إلى إبعادها أو مواجهة إجراءات سلطات إنفاذ القانون.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المملكة المتحدة ترسل 350 جنديًا لإقامة سياج على الحدود بين بولندا وبيلاروس
رفض لأي شبهة تطبيع في قضية ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي
الأسرى الفلسطينيون ينفون الرواية الإسرائيلية عن محاولتهم حفر نفق للفرار من سجن عوفر
الشيخ نبيل قاووق: لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الأميركية والسعودية
حكومة الاحتلال تخطط لمواجهة غلاء المعيشة: إعفاء ضريبي وإلغاء رسوم جمارك
لافروف يصف اللقاء بنظيرته البريطانية: "الحوار كان كحوار أبكم مع أصم"
السيد الصدر: هناك من يريد إشعال حرب شيعية شيعية في العراق وتهديد السلم الأهلي
مجلس النواب يختار رئيساً للحكومة ويقر تعديل الإعلام الدستوري
الدفاع التركية: اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر إيجه 229 مرة منذ بداية العام 2022
تفعيل المقاومة لمنظوماتها الجوية يعيق حركة سلاح جو الاحتلال
نجاة رئيس الحكومة من إطلاق نار استهدف سيارته بطرابلس
العامري في رسالة للتيار الصدري وعصائب أهل الحق: الدم لا يجلب الا الدم ونحذر من الانجرار وراء الفتن
باحثة سعودية تطل عبر شاشة إسرائيلية: أتيت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون
تصاعد إصابات كورونا في الشرق الأوسط ودول أوروبية تلغي القيود
هبة يابانية لتونس بقيمة 7.4 مليون دينار لاقتناء معدّات طبية
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي
عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية
قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب
وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية
كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني
العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قائد قوة القدس يلتقي مقتدى الصدر في النجف الاشرف
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
قرار إنهاء الزامية إرتداء المواطنين للكمامات في الاماكن المفتوحة يدخل حيز التنفيذ