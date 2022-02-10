مسؤولة أممية: شاهدت مآسي الصراع في شمال اثيوبيا

قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إنها شاهدت مآسي الصراع الإثيوبي في شمال البلد الأفريقي، مؤكدة أنه "لم يكن هناك منتصر" في الأزمة.

ودعت أمينة محمد، خلال مؤتمر صحفي مقتضب، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالصراع شمالي إثيوبيا.

وأضافت: "ما زلنا نناشد لوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا والدخول في حوار وطني".

وجاء المؤتمر الصحفي في ختام جولة المسؤولة الأممية في عدد من أقاليم البلاد، خاصة إقليم الصومال المتأثر بالجفاف وإقليمي أمهرة وتيغراي المتأثرين بالحرب الأخيرة.

وختمت محمد، جولتها أمس الأربعاء بزيارة لإقليم عفار ضمن وفد قادته رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي بمشاركة الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو.

المصدر:يونيوز