لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

كما رحب وزير الخارجية الروسي بمواقف الجانب الإيراني بشأن ضرورة زيادة سرعة المفاوضات ووصولها الى نتائج.

اكد وزير الخارجية الروسي "سرغئي لافروف" ونظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان"، خلال الاتصال الهاتفي بينهما يوم أمس، على تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي.

ونقل مراسل "ارنا" في موسكو عن الخارجية الروسية في بيان لها يوم الثلاثا: ان لافروف وامير عبداللهيان تباحثا في هذا الاتصال حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات الجارية في فيينا مع التاكيد على اعادة الاتفاق النووي الى صورته الاولى في اقرب وقت ممكن.

واضاف البيان، ان الوزيرين استعرضا القضايا الراهنة في المنطقة وايضا النتائج المترتبة على الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" لموسكو، كما اكدا على توسيع العلاقات بين ايران وروسيا في كافة المجالات وبناء على اتفاق قادة البلدين.

اكد وزير الخارجية الايراني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى بحزم في مفاوضات فيينا من اجل الوصول الى اتفاق جيد وفي اطار مصالحها وحقوقها.

ووصف أمير عبد اللهيان، مواقف روسيا بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني بالبناءة وقال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تسعى بحزم إلى اتفاق جيد وفي إطار مصالحها وحقوقها.

واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن، ولكن بدون انتهاج الواقعية من الجانب الغربي واتخاذه اجراءات ملموسة وحقيقية، لن تحقق المفاوضات تقدما سريعا.

وقال: ان الرفع المؤثر لاجراءات الحظر مسألة مهمة للغاية وستواصل إيران مشاوراتها واتصالاتها مع موسكو والأطراف الأخرى في هذا الاتجاه.

وقال أمير عبد اللهيان أيضا عن متابعة الاتفاقات الإيرانية الروسية بعد اجتماع رئيسي البلدين: إن اتفاقيات رئيسي البلدين مدرجة في جدول اعمال المؤسسات الإيرانية ذات الصلة للمتابعة والتنفيذ.

*لافروف: موسكو اكدت دوما ضرورة وقف الاجراءات التخريبية ضد الاتفاق النووي

بدوره اكد وزير الخارجية الروسي، في معرض تهنئته بذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، على أهمية إحياء الاتفاق النووي ورفع اجراءات الحظر غير القانونية ، موضحا أنه على جميع الأطراف ، وفي المقام الأول الولايات المتحدة ، أن تعود إلى التزاماتها.

وأشار لافروف أيضًا إلى أن موسكو شددت دائمًا على ضرورة وقف الأعمال التخريبية ضد الاتفاق النووي وتتفهم مخاوف إيران.

كما رحب وزير الخارجية الروسي بمواقف الجانب الإيراني بشأن ضرورة زيادة سرعة المفاوضات ووصولها الى نتائج.

وأكد لافروف أن روسيا ملتزمة تمامًا بالوفاء بتعهداتها في العلاقات الثنائية مع طهران ، داعيا إلى زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي اتفقا عليها.