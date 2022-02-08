جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها

وقالت وكالة "رويترز" إن الجنرال كينيث ماكينزي، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته رئيساً للقيادة المركزية، وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات بشأن جهود تعزيز دفاعاتها، بعد سلسلة عمليات شنتها القوات المسلحة اليمنية مؤخرا.

وادعى ماكينزي انه قدم موعد زيارته المقررة رداً على العمليات اليمنية، على أمل تأكيد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الإمارات.

وأضاف ماكينزي للصحفيين: "أعتقد أنه وقت مقلق للغاية بالنسبة للإمارات. إنهم يبحثون عن الدعم. نحن هنا لمساعدتهم بتقديم هذا الدعم" حسب تعبيره.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، هذا الشهر، نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف-22"، ومدمرة الصواريخ الموجهة (كول) للعمل مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبوظبي.

وقال ماكينزي إن طائرات "إف-22" ستزود الإمارات "بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم"، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.

وأضاف أن المدمرة كول ستعمل في المياه حول الإمارات وستراقب شحنات البضائع المهربة غير القانونية.

وقد نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً حملت اسم "إعصار اليمن الثالثة"، واستهدفت عمق الإمارات، وذلك بعد عملية إعصار اليمن الثانية، وقبلها الأولى، ردا على استمرار المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع قد وجه تحذيراً سابقاً لمعرض "إكسبو - دبي" في تغريدة عبر "تويتر" أيضاً، قال فيها: "إكسبو... معنا قد تخسر، ننصح بتغير الوجهة".

وأكد العميد يحيى سريع أن "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة ما دامت أدوات العدو الإسرائيلي فيها مستمرة بالعدوان علينا"، داعياً المواطنينَ والمقيمين والشركات إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية، لكونها عرضةً للاستهداف.

المصدر:قناة العالم