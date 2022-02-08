النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۲۴مشاهدات
‍ پ

جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها

وصل جنرال بارز بمشاة البحرية الأمريكية إلى الإمارات، أمس الأحد، وذلك لإجراء محادثات بشأن تعزيز الدفاعات الإماراتية.
رمز الخبر: ۶۲۶۰۰
تأريخ النشر: 08 February 2022

وقالت وكالة "رويترز" إن الجنرال كينيث ماكينزي، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته رئيساً للقيادة المركزية، وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات بشأن جهود تعزيز دفاعاتها، بعد سلسلة عمليات شنتها القوات المسلحة اليمنية مؤخرا.
وادعى ماكينزي انه قدم موعد زيارته المقررة رداً على العمليات اليمنية، على أمل تأكيد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الإمارات.
وأضاف ماكينزي للصحفيين: "أعتقد أنه وقت مقلق للغاية بالنسبة للإمارات. إنهم يبحثون عن الدعم. نحن هنا لمساعدتهم بتقديم هذا الدعم" حسب تعبيره.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، هذا الشهر، نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف-22"، ومدمرة الصواريخ الموجهة (كول) للعمل مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبوظبي.
وقال ماكينزي إن طائرات "إف-22" ستزود الإمارات "بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم"، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.
وأضاف أن المدمرة كول ستعمل في المياه حول الإمارات وستراقب شحنات البضائع المهربة غير القانونية.
وقد نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً حملت اسم "إعصار اليمن الثالثة"، واستهدفت عمق الإمارات، وذلك بعد عملية إعصار اليمن الثانية، وقبلها الأولى، ردا على استمرار المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع قد وجه تحذيراً سابقاً لمعرض "إكسبو - دبي" في تغريدة عبر "تويتر" أيضاً، قال فيها: "إكسبو... معنا قد تخسر، ننصح بتغير الوجهة".
وأكد العميد يحيى سريع أن "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة ما دامت أدوات العدو الإسرائيلي فيها مستمرة بالعدوان علينا"، داعياً المواطنينَ والمقيمين والشركات إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية، لكونها عرضةً للاستهداف.

المصدر:قناة العالم 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
الخارجية الروسية: هجوم روسيا على دول الجوار فكرة مجنونة لا أساس لها
لبنانيون متشائمون من زيارة هوكشتاين لبلادهم
أسعار المحروقات ترتفع مجددا في لبنان
هيومن رايتس ووتش: البحرين تعتقل أطفال تعسفا بدار للأيتام
ماكنزي: المدمرة الصاروخية "USS Cole" ستقوم بدوريات في مياه الإمارات
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
القوى الشعبية السودانية: لوضع حد للكيان الصهيوني داخل الجسد الإفريقي
وسط إقبال كثيف.. بدء التسوية في معضمية الشام بريف دمشق
حماس تنظم مهرجانا جماهيريا بعنوان "الاستيطان الى زوال"
البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا (وثيقة)
الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الامنية في ديالى
الصين تدين موافقة واشنطن على صفقة أسلحة لتايوان
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها
الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا
بينيت وبايدن يجريان محادثات هاتفية حول ايران
الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال
حاخام يهودي على قناة اماراتية وينسب الأكلات الفلسطينية للإسرائيليين!
استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
إيران ماضية في التقدم وتحقيق الانجازات في مختلف المجالات
الأهنومي: عمليات إعصار اليمن تحول هام في مسار المعركة وتكريس لمعادلة ردع عسكرية وازنة
عباس: اتفاق أوسلو كان مرحلياً ولم نتنازل من خلاله
محافظ البنك المركزي: توفير 48.6 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال 10 اشهر
الأعرجي: معلومات من لبنان أسهمت في استهداف مجموعة "داعش" في العراق
الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامية الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم
شمخاني يؤكد ضرورة تحقيق توازن في مفاوضات فيينا
وزير الاقتصاد: الحكومة اثبتت امكانية توظيف الاستثمارات الضخمة
الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الامنية في ديالى