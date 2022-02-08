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كاتبة سعودية تحتفي بـ"زيارة إسرائيل".. ومغرّدون يشنّون حملة ضدها

الكاتبة والباحثة السعودية نجاة السعيد تعلن أنها "تزور إسرائيل"، ومغرّدون ينتقدون تلك الزيارة ويصفونها بـ"الخيانة".
رمز الخبر: ۶۲۵۹۹
تأريخ النشر: 08 February 2022

أعلنت الكاتبة والباحثة السعودية، نجاة السعيد، أمس الأحد، "زيارتها إسرائيل"، محتفيةً بذلك في  صفحتها  في تويتر، واصفةً الزيارة بأنّها تجعلها تشعر وكأنّها "في المنزل".

ونجاة السعيد، هي كاتبة في موقع قناة الحرة، وتدرس في جامعات الإمارات، ومؤخراً أصبحت تكتب لصحيفة "إسرائيل هيوم". 
زيارة السعيد لاقت هجوماً كبيراً ضدّها من قبل  المغردين وخصوصاً السعوديين.
فكتب أحد المغرّدين للسعيد قائلاً لها: "أنتِ لا تمثلي إلاّ نفسك، وثقي بأن الشعب السعودي بكامل أطيافه يكره الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين". 

وتسائل مغردٌ آخر ما إذا كانت النيابة العامة في المملكة السعودية ستتخذ إجراءات قانونية ضدها، في وقت يمنع القانون السعودي السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما كرّر مغردون آخرون التعليق تحت تغريدة السعيد بأنّ الأرض المحتلة التي تزورها "اسمها فلسطين".

وتسائل أحد المغردين تعليقاً على صورة السعيد قائلاً: "استمري إذن، لا تخجلي. شاركي مع العالم، كيف هو شعور الهبوط في نظام الأبارتايد"؟ 

وفي السياق نفسه، غرّد أحدٌ آخر، واصفاً زيارتها بـ"الخيانة".

المصدر:الميادين.نت

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