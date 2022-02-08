امیر عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر

وخلال هذا الاتصال الهاتفي اكد وزيرا خارجية البلدين على الاستمرار في التشاور وتبادل الراي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اكد وزير الخارجية الايراني حسین امیر عبداللهیان بانه على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر وان يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الاميركية السابقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مساء الاثنين، جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومسيرة مفاوضات فيينا والتطورات الدولية.

ووجّه امير عبداللهيان الشكر والتقدير للحكومة الصينية لمواقفها الداعمة لايران في مفاوضات فيينا، وشرح سياسات ايران، مؤكدا ضرورة ان تتحلى الاطراف الغربية برؤية واقعية.

واضاف: انه على الطرف الغربي اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر وان يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الاميركية السابقة وان هذا الامر سيكون ممكنا مع الغاء كل اجراءات الحظر المناقضة للاتفاق النووي واتخاذ خطوة جادة في مجال تقديم الضمانات.

من جانبه وجّه وزير خارجية الصين الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لمشاركتها في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين وقال: ان العالم سيشهد حدثا رائعا وآمنا ونامل بان يحقق الرياضيون الايرانيون نتائج جيدة في هذه الالعاب الدولية.

واشار "وانغ يي" الى رسالة الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي الى نظيره الصيني "شي جين بينغ" حول العلاقات بين بكين وطهران معلنا استعداد بلاده للمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتقوية التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية.

واشار وزير خارجية الصين الى ان خروج اميركا الاحادي من الاتفاق النووي ادى الى الحاق اضرار وتجاوز على حقوق ايران المشروعة واضاف: ان التعاون والتشاور خلال مفاوضات فيينا وتقديم مطالب منطقية ومقترحات تعديلية من الجانب الايراني يحظى بدعم الصين.

ونوه "وانغ يي" الى الانعقاد الناجح للاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان في طهران قبل فترة واعلن عن انعقاد الاجتماع الثالث في بكين حضوريا نهاية الشهر القادم، موجها الدعوة لوزير الخارجية الايراني للمشاركة فيه.

وخلال هذا الاتصال الهاتفي اكد وزيرا خارجية البلدين على الاستمرار في التشاور وتبادل الراي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.