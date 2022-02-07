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مسؤول روسي:

إيران ماضية في التقدم وتحقيق الانجازات في مختلف المجالات

واضاف لولا العقوبات، لكانت إيران الدولة الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط وغرب آسيا،معربا عن وثوقه أن إيران ستكون قادرة على حل هذه المشاكل التي خلقتها الولايات المتحدة ضدها.
رمز الخبر: ۶۲۵۷۳
تأريخ النشر: 07 February 2022

قال عضو مجلس العلاقات بين الطوائف الروسي الذي يعمل تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن إيران حققت انجازات في مختلف المجالات خلال العقود الأربعة الماضية وهي ماضية في التقدم رغم العقوبات الأمريكية الواسعة وغير القانونية.

وصرح شعبان اوف في حديث لارنا، يوم الأحد، أن ايران بدأت تتقدم بخطوات سريعة وحازمة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإنها حققت تقدما كبيرا في مجالات الاقتصاد والصناعة والتقنيات المتقدمة والتعليم والثقافة وقال أن إيران هي الدولة السادسة في العالم في مجال تكنولوجيا النانو.

واضاف المسؤول الروسي إن إيران تتقدم أيضا في مجال الزراعة بشكل جيد وتصدر منتجاتها الزراعية إلى الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا، ويمكن توسيع التعاون في هذا المجال بمشاركة إيران في المراكز الزراعية الروسية.

وقال ان إيران حققت أيضا تقدما كبيرا في مجالات علمية وتعليمية بعد انتصار الثورة الإسلامية ، وتم إنشاء عدة آلاف من مراكز التعليم العالي والجامعات في العقود الأربعة الماضية" ملفتا إن الأمية في إيران وصلت إلى أدنى مستوياتها.

واضاف لولا العقوبات، لكانت إيران الدولة الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط وغرب آسيا،معربا عن وثوقه أن إيران ستكون قادرة على حل هذه المشاكل التي خلقتها الولايات المتحدة ضدها.

وأشار الناشط الاجتماعي والثقافي الروسي إلى أن إيران أصبحت دولة مستقلة بعد انتصار الثورة الإسلامية وتنتهج سياسة خارجية مستقلة.

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