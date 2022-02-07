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الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامیة الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم

قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي إن الثورة الإسلامیة الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم.
رمز الخبر: ۶۲۵۵۲
تأريخ النشر: 06 February 2022

وقال الشيخ "زكزاكي" اليوم الأحد خلال مشاركته في ندوة "إنعكاس الثورة الإسلامية الإيرانية في أعمال مفكري العالم" عبر الفضاء الافتراضي: واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العديد من المشاكل منذ انتصار الثورة يسعى کثیرون وراء خلق مشاکل داخلیة لإيران.
وأضاف أن: الأعداء لجأوا إلى ممارسة الضغط و الحظر على إيران سعيا منهم لفرض العزلة عليها كما حاولوا إثارة انقسامات داخلية من خلال طرح الخلافات المذهبیة والعرقية، لکنهم ارتكبوا خطأً كبيراً لآن أفعالهم الخاطئة دفعت الشعوب العالم إلى معرفة المدرسة والفكرة التي وفرت الأرضية لانتصار هذه الثورة.
الشيخ الزكزاكي: يجب ان لايسكت العالم ازاء کارثة اليمن
من جهة أخرى قال الشيخ ابراهيم الزكزاكي انه لا معنى للصمت العالمي ازاء الكارثة في اليمن حيث الشعب اليمني محروم من الكهرباء والمحروقات والبنزين والأجهزة الطبية.
واضاف الشيخ الزكزاكي في مؤتمر عقد عبر الفيديو لمناقشة أبعاد العدوان على اليمن ان ما يجري في اليمن عدوان وجريمة حرب ضد البشرية مدينا الغارات الجوية واستهداف المدنيين في بيوتهم في اماكن عملهم واماكن دراستهم وحتى الحافلات والسجون والمستشفيات وقتل المرضى والممرضين والاطباء.
وأكد الشيخ الزكزاكي ان الامارات والسعودية تمثلان أميركا وبريطانيا وفرنسا وباقي الدول الغربية وهم يريدون اعادة رئيس مخلوع للبلاد عبر قتل المواطنين اليمنيين.
ودان الشيخ الزكزاكي هذه "المؤامرة الجديدة" التي تهدف لحفظ أمن الكيان الصهيوني.
واعتبر حرب اليمن كارثة انسانية مؤكدا على حق الشعب اليمني في الرد على هذه الجرائم الوحشية.

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