بالصورة: "زوبين".. أحدث منظومة للدفاع الجوي في ايران

تعتبر منظومة الدفاع الجوي "زوبين" احدث منظومة قصيرة المدى في البلاد، والتي تتمتع بميزات فريدة من نوعها.

يمتلك الصاروخ الذكي "زوبين" -الموجه بصرياً والقادر على حمل رأس حربي- القدرة على تدمير كافة أنواع الأهداف.

وجاء إنتاج صاروخ "زوبين" جو-أرض الموجه نتيجة لجهود خبراء ومتخصصي جهاد الاكتفاء الذاتي في القوات الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا الصاروخ قادر على الموأمة بين منظومة التوجيه البصري لصاروخ مافريك وقنبلة تزن 2000 باوند، وإصابة الأهداف بدقة فائقة للغاية.

ويعمل صاروخ "زوبين" بالوقود الصلب ويصل مداه إلى 20كم، ويحمل رأساً حربياً بزنة 360كغ ويملتك مقدرة كبيرة على تدمير الأهداف.

وعرضت منظومة الدفاع الجوي "زوبين" خلال مناورة مدافعي سماء الولاية في العام الجاري، وهي النسخة الأرضية من منظومة "نواب" للدفاع الجوي.

ويمكن لمنظومة الدفاع الجوي "زوبين"، بقدراتها التكتيكية والدفاعية العالية رصد 100 هدف والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت، لقدرتها على الإطلاق العمودي، وتزويدها برادار غير مألوف الشكل. وهذه المنظومة قادرة على مواجهة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار ومقاتلات على ارتفاعات منخفضة.