افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين

انطلق في العاصمة الصينية اليوم حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022 لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تنظم دورتي ألعاب أولمبية صيفية وشتوية.

ووفقاً لوكالة شينخوا فإن برنامج الحفل ينقسم إلى 15 فقرة بما في ذلك موكب الرياضيين وإضاءة الشعلة الأولمبية مشيرة إلى أن الافتتاح يتزامن مع بداية فصل الربيع ويتضمن عرضاً تمهيدياً لرقصة المربعات بالاستاد الوطني (بيردس نيست) يقدمه راقصون تتراوح أعمارهم بين 5 و 70 عاماً.

وسيعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق الانطلاق الرسمي للألعاب بحضور عدد من رؤساء الدول.

وكان بينغ أعلن في الـ 25 من الشهر الماضي أن بلاده أكملت استعداداتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف رياضي من نحو 90 دولة ومنطقة معتبراً أن هذا الحدث فرصة للرياضيين لتحقيق أحلامهم.