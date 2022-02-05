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أردوغان يتهم الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة الأوكرانية

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة، الدول الغربية بـ”مفاقمة” الأزمة الأوكرانية، منتقداً نهج الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه القضية.
رمز الخبر: ۶۲۴۷۷
تأريخ النشر: 04 February 2022

وقال أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من أوكرانيا “لسوء الحظ لم يقدم الغرب حتى الآن أي مساهمة في حل هذه المشكلة. يمكنني القول إنهم يزيدون الأمور سوءا”، معتبرا أنه “توجد مشكلة قيادة جدية أوروبيا لحل هذه الأزمة في الوقت الحالي”.
ورأى أن بايدن “لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية للتعامل مع هذه الأزمة”، معلنا أنه “في حال تكليفنا بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بعد لقائي بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فإننا نقبل هذه المهمة وسنعمل على أداء المسؤولية الملقاة على عاتقنا”. وأضاف “نريد عقد لقاء يجمع رئيسي روسيا وأوكرانيا على مستوى عال، واتفقنا مع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي في هذا الاتجاه”.

المصدر: روسيا اليوم+قناة المنار

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