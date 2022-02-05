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الكاظمي: مقتل زعيم "داعش" في سوريا امتداد لجهود القوات العراقية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقول إن مقتل زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش في شمال سوريا هو امتداد لجهود القوات الأمنية العراقية.
رمز الخبر: ۶۲۴۷۲
تأريخ النشر: 04 February 2022

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن مقتل زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش في شمال سوريا هو امتداد لجهود القوات الأمنية العراقية.
وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، قال الكاظمي إن "مقتل قرداش امتدادٌ للجهود الجبارة للقوات الأمنية العراقية في قتل عشرات القيادات وعناصر الإرهاب بعملياتٍ نوعيةٍ داخل العراق واعتقال المئات منهم إضافةً الى جمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية الى دك وكر رأس التنظيم العفن"،  بحسب تعبير الكاظمي.

من جهتها، اعتبرت قيادة العمليات المشتركة في بيانٍ لها أن مقتل الإرهابي عبد الله قرداش هو استكمالٌ لقصاص القوات الأمنية البطلة من الإرهاب والإرهابيين من فلول داعش المنهارة.
البيان حيّا أبطال جهاز المخابرات الوطني على جهودهم في التوصل إلى معلوماتٍ حساسة ومهمة سهلت الوصول إلى قرداش.
إلى ذلك،  اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن مقتل زعيم داعش عبد الله القرداش "يمثّل إرادة الخير بوجه الشر من شذاذ الآفاق وممن يهدد السلم العالمي أجمع".
وفي تغريدة على "تويتر" قال الأعرجي إنه لا مكان للإرهاب وإن الخير أسمى وأبقى وبارك لكل جهدٍ أسهم في الإنجاز الأمني وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل أكثر من 350 عنصراً من تنظيم "داعش" كانوا محتجزين في سجن الحسكة بسوريا أثناء محاولة الهروب منه.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة، حسب البيان، أن "أكثر من 350 من المحتجزين من عناصر داعش الذين حملوا السلاح أثناء هذه المحاولة الفاشلة قتلوا خلال الهجوم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار حساب عدد من إرهابيي داعش، حيث يجب إكمال عمليات التحليل والاسترداد الإضافية قبل أي تقييم إضافي".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في العملية العسكرية الأميركية شمالي سوريا.

المصدر:وكالات+الميادين

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