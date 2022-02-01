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السيد الحوثي: امريكا والكيان الإسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين

اكد قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان امريكا والكيان الاسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين اللتان تسعيان لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهما.
رمز الخبر: ۶۲۳۹۱
تأريخ النشر: 01 February 2022

وخلال لقائه وفدا من قبائل خب والشعف واليتمة ودهم من الجوف ووفدا من العبدية قال السيد الحوثي ان امريكا والكيان الاسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين وهما تسعيان لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهما.
واضاف السيد الحوثي: ان الكيان الإسرائيلي والموالون له يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم، قائلا: ان الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين.
واشار الى ان مواقف الإماراتي والسعودي مع الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني معلنة في لقاءاتهم، مضيفا: قبل يومين رئيس كيان العدو زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما تمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائها .

كما اشار السيد الحوثي الى مجزرة السجن بصعدة قائلا: قبل أيام ارتكب العدو مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن.

واكد ان حصار شعبنا جريمة لأنه سبب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص.
كما دعا السيد الحوثي الى صلح عام في الجوف وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجاهات لحل الإشكالات، قائلا: علينا أن نحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وأن يسود التفاهم والإخاء بين أبناء الجوف.

واكد السيد الحوثي ان واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الجميع الى ألا يكون البلد خاضعا للخارج.

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