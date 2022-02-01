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سريع: استهدفنا غرفة عمليات إماراتية تدير المعارك في شبوة

القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تستهدف غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ بالستي.
رمز الخبر: ۶۲۳۸۷
تأريخ النشر: 01 February 2022

صرّح ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إنّ "القوة الصاروخية استهدفت مساء أمس الإثنين، غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ بالستي".

وأضاف سريع أنّه "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين وهذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة".

واستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء يوم أمس الإثنين، غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسيلان بشبوة بصاروخ بالستي.

بالتزامن، هزّت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية حيث استهدفت طائرات التحالف السعودي بـ11 غارة جوية حي الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون الرسمي شمالي العاصمة اليمنية صنعاء ومنطقة جِربان في مديرية سَنْحان جنوباً.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بـ25 غارة جوية محافظات مأرب والجوف وتعز خلال الساعات الماضية، حيث استهدفت بـ8 غارات مديرية الجوبة جنوبي مأرب وبـ5 غارات مديريتي رغوان ومجزر شمالي غرب المحافظة، و8 غارات جوية للتحالف السعودي على مديرية جبل حَبَشي جنوبي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وطال القصف الجوي بـ4 غارات مديريتي المَصّلوب والمُتون بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

وفي الساحل الغربي رصد مصدر عسكري يمني 127 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات في الجبلية وتحليق لطائرات تجسس في اجواء المدينة غرب اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف ليل الأحد، عملية عسكرية واسعة في عمق الإمارات.

وأشارت مصادر للميادين إلى "شلل الحركة في أبو ظبي نتيجة عملية يمنية قوية"، وتابعت: "اللافت أن العملية اليمنية الجريئة في قلب أبو ظبي تزامنت مع زيارة هرتسوغ".

وبارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، للشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية، عملية "إعصار اليمن الثالثة".

وأوضح المشّاط أنَّ "تتابع العمليات الــ3 الأسبوعية، يعبّر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذّرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها".

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