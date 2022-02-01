ايران وارمينيا توقعان مذكرة للتعاون السياحي بين البلدين

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، عقد ممثلو القطاع الخاص لدى ايران وارمينيا اجتماعا فيما بينهم لمناقشة الاليات الكفيلة برفع مستوى التعاون السياحي بين البلدين.

وقعت ايران وارمينيا مذكرة للتعاون في مجال السياحة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء بين مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية (الايراني) "علي اصغر شالبافيان" مع نائب وزير الاقتصاد الارميني "ناروك داريان"، الذي انعقد اليوم الاثنين على هامش معرض السياحة والصناعات اليدوية، المقام لنسخته الخامسة عشرة في طهران.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، عقد ممثلو القطاع الخاص لدى ايران وارمينيا اجتماعا فيما بينهم لمناقشة الاليات الكفيلة برفع مستوى التعاون السياحي بين البلدين.

يذكر ان مراسم افتتتاح معرض طهران للسياحة والحرف اليدوية، اقيمت صباح يوم السبت 29 يناير في 2022، في المقر الدائمي للمعارض الدولية بطهران، برعاية وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية "سيد عزت الله ضرغامي"، وجمع من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد.